https://sputniknews.com.tr/20230522/peskov-putinle-erdogan-populist-yontemlere-basvurmayan-iki-ciddi-siyasi-figur--1071394480.html
Peskov: Putin'le Erdoğan popülist yöntemlere başvurmayan iki ciddi siyasi figür
Peskov: Putin'le Erdoğan popülist yöntemlere başvurmayan iki ciddi siyasi figür
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilişkileriyle ilgili olarak, her iki liderin de... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T14:46+0300
2023-05-22T14:46+0300
2023-05-22T14:46+0300
dünya
kremlin
rusya
dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘özel bir ilişkiye sahip olmalarının nedenlerine’ ilişkin bir soru karşısında, “Putin ve Erdoğan, çok büyük siyasi deneyime sahip olan ve popülist yöntemleri karakterleri haline getirmemiş ciddi siyasi figürler. Her ikisi de sözlerinin sorumluluğunu üstlenmiş siyasetçiler ve devlet insanları” ifadelerini kullandı. “Belki de en önemlisi, Putin ve Erdoğan karşılıklı yararı olan ikili ilişkileri ilgilendiren somut ve ciddi konularla ilgileniyorlar” diye devam eden Peskov, “Bu da her iki ülkenin halkları için önemli” yorumunu yaptı
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kremlin, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
kremlin, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Peskov: Putin'le Erdoğan popülist yöntemlere başvurmayan iki ciddi siyasi figür
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilişkileriyle ilgili olarak, her iki liderin de ‘dediklerinin sorumluluğunu alan ciddi siyasi figürler oldukları’ değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘özel bir ilişkiye sahip olmalarının nedenlerine’ ilişkin bir soru karşısında, “Putin ve Erdoğan, çok büyük siyasi deneyime sahip olan ve popülist yöntemleri karakterleri haline getirmemiş ciddi siyasi figürler. Her ikisi de sözlerinin sorumluluğunu üstlenmiş siyasetçiler ve devlet insanları” ifadelerini kullandı.
“Belki de en önemlisi, Putin ve Erdoğan karşılıklı yararı olan ikili ilişkileri ilgilendiren somut ve ciddi konularla ilgileniyorlar” diye devam eden Peskov, “Bu da her iki ülkenin halkları için önemli” yorumunu yaptı