https://sputniknews.com.tr/20230522/peskov-putinle-erdogan-populist-yontemlere-basvurmayan-iki-ciddi-siyasi-figur--1071394480.html

Peskov: Putin'le Erdoğan popülist yöntemlere başvurmayan iki ciddi siyasi figür

Peskov: Putin'le Erdoğan popülist yöntemlere başvurmayan iki ciddi siyasi figür

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilişkileriyle ilgili olarak, her iki liderin de... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T14:46+0300

2023-05-22T14:46+0300

2023-05-22T14:46+0300

dünya

kremlin

rusya

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘özel bir ilişkiye sahip olmalarının nedenlerine’ ilişkin bir soru karşısında, “Putin ve Erdoğan, çok büyük siyasi deneyime sahip olan ve popülist yöntemleri karakterleri haline getirmemiş ciddi siyasi figürler. Her ikisi de sözlerinin sorumluluğunu üstlenmiş siyasetçiler ve devlet insanları” ifadelerini kullandı. “Belki de en önemlisi, Putin ve Erdoğan karşılıklı yararı olan ikili ilişkileri ilgilendiren somut ve ciddi konularla ilgileniyorlar” diye devam eden Peskov, “Bu da her iki ülkenin halkları için önemli” yorumunu yaptı

rusya

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kremlin, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan