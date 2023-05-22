https://sputniknews.com.tr/20230522/naci-gorur-kahramanmaras-ve-adanadaki-depremlerin-ardindan-uyardi-dikkatli-olmak-gerekir-1071375119.html
Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana'daki depremlerin ardından uyardı: Dikkatli olmak gerekir
Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana'daki depremlerin ardından uyardı: Dikkatli olmak gerekir
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde ve Adana'da ise 4.8 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler sonrası uyarıda bulunan Görür "Dikkatli olmak... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T08:09+0300
2023-05-22T08:09+0300
2023-05-22T08:09+0300
türkiye
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adana
kahramanmaraş
deprem
naci görür
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Adana'da meydana gelen 4.0 ve 4.8 büyüklüğündeki iki depreme ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor" dedi.Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:
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türkiye, adana, kahramanmaraş, deprem, naci görür
türkiye, adana, kahramanmaraş, deprem, naci görür
Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana'daki depremlerin ardından uyardı: Dikkatli olmak gerekir
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Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde ve Adana'da ise 4.8 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler sonrası uyarıda bulunan Görür "Dikkatli olmak gerekir" dedi.
Adana'da meydana gelen 4.0 ve 4.8 büyüklüğündeki iki depreme ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor" dedi.
Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:
"Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir"