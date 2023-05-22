https://sputniknews.com.tr/20230522/naci-gorur-kahramanmaras-ve-adanadaki-depremlerin-ardindan-uyardi-dikkatli-olmak-gerekir-1071375119.html

Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana'daki depremlerin ardından uyardı: Dikkatli olmak gerekir

Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana'daki depremlerin ardından uyardı: Dikkatli olmak gerekir

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde ve Adana'da ise 4.8 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler sonrası uyarıda bulunan Görür "Dikkatli olmak... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T08:09+0300

2023-05-22T08:09+0300

2023-05-22T08:09+0300

türkiye

türkiye

adana

kahramanmaraş

deprem

naci görür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067045144_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cf3f10e703934d623304e0eabb911d38.png

Adana'da meydana gelen 4.0 ve 4.8 büyüklüğündeki iki depreme ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor" dedi.Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:

türkiye

adana

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, adana, kahramanmaraş, deprem, naci görür