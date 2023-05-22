Muharrem İnce: Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum, tümü gerçek dışıdır
© AAMuharrem İnce
© AA
Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, günü hastanede geçirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ince, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." dedi.
Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim. pic.twitter.com/hd8RJts1rn— Muharrem İNCE (@vekilince) May 22, 2023
14 Mayıs seçimlerinden üç gün önce adaylıktan çekilen İnce'nin seçmenine çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek vereceği ileri sürüldü.
Gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iddiayı duyurduğu sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için salı ya da çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak."
Gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iddiayı duyurduğu sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için salı ya da çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak."
Son dakika— Şaban Sevinç (@sabansevinc2) May 22, 2023
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak