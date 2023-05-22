https://sputniknews.com.tr/20230522/muharrem-ince-hakkimda-bazi-soylentiler-cikarildigini-duyuyorum-tumu-gercek-disidir-1071414192.html

Muharrem İnce: Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum, tümü gerçek dışıdır

Muharrem İnce: Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum, tümü gerçek dışıdır

Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:58+0300

2023-05-22T21:58+0300

2023-05-22T21:58+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

seçim

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, günü hastanede geçirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ince, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." dedi. 14 Mayıs seçimlerinden üç gün önce adaylıktan çekilen İnce'nin seçmenine çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek vereceği ileri sürüldü.Gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu iddiayı duyurduğu sosyal medya paylaşımı şöyle: "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için salı ya da çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak."

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muharrem ince, seçim