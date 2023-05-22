Meteoroloji'den 'sel baskınlarına dikkat' uyarısı
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZMersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, yer yer su birikintileri trafik akışını durma noktasına getirdi. İlçede yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor.
© Sputnik / Viktor Tolochko HÜSEYİN YILDIZ
Meteoroloji 22 Mayıs Pazartesi günü hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da etkisini sürdürecek. Sel baskınlarına karşı il il uyarı yapıldı.
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara
Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 15°C, 21°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 16°C, 25°C
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 11°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 14°C, 32°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 15°C, 26°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 26°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı