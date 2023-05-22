https://sputniknews.com.tr/20230522/meteorolojiden-sel-baskinlarina-dikkat-uyarisi-1071373888.html

Meteoroloji'den 'sel baskınlarına dikkat' uyarısı

Meteoroloji'den 'sel baskınlarına dikkat' uyarısı

Meteoroloji 22 Mayıs Pazartesi günü hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da etkisini... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T06:34+0300

2023-05-22T06:34+0300

2023-05-22T06:34+0300

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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraÖğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BURSA 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA 15°C, 21°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeÖğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 10°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 14°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 16°C, 25°CYerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 11°C, 21°CÖğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 14°C, 32°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 15°C, 26°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluBölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 10°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizÖğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 10°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizÖğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 12°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluBölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 11°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 26°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 13°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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