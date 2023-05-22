Lukaşenko, muhalif Nexta hesabının yöneticisi Protaseviç'i affetti
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2021 yılında bomba ihbarı üzerine Minsk'e acil iniş yapan Ryanair uçağında yakalanan ve ay başında 8 yıl hapse mahkum edilen muhalif Nexta Telegram kanalının yöneticisi Roman Protaseviç, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından affedildi.
Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre, gözaltına alındıktan sonra Belarus makamlarıyla işbirliği yapan Protaseviç serbest bırakıldığını açıkladı.
Protaseviç, "Affedildiğime dair tüm ilgili belgeleri az önce imzaladım. Bu, elbette harika bir haber" dedi.
Protaseviç, af kararnamesinin 16 Mayıs'ta Devlet Başkanı Lukaşenko tarafından imzalandığını ekledi.
Mayıs 2021'de Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.
Protaseviç, "Affedildiğime dair tüm ilgili belgeleri az önce imzaladım. Bu, elbette harika bir haber" dedi.
Protaseviç, af kararnamesinin 16 Mayıs'ta Devlet Başkanı Lukaşenko tarafından imzalandığını ekledi.
Mayıs 2021'de Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.
Protaseviç'le aynı anda gözaltına alınan kız arkadaşı, Rusya vatandaşı Sofya Sapega, geçen sene sonuçlanan davada 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bu yıl nisan ayında Sapega'nın Rusya'ya iadesine ilişkin prosedür başlatılırken Moskova'daki mahkemenin konuyu 24 Mayıs'ta karara bağlaması bekleniyor.
Bu yıl nisan ayında Sapega'nın Rusya'ya iadesine ilişkin prosedür başlatılırken Moskova'daki mahkemenin konuyu 24 Mayıs'ta karara bağlaması bekleniyor.