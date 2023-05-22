https://sputniknews.com.tr/20230522/kirada-yeni-donem-yuzde-25-siniri-surecek-mi-tespit-davasini-kimler-acabilir-1071376594.html

Kirada yeni dönem: Yüzde 25 sınırı sürecek mi, tespit davasını kimler açabilir?

Kirada yeni dönem: Yüzde 25 sınırı sürecek mi, tespit davasını kimler açabilir?

Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor. Ancak bu sürenin 1 yıl daha uzaması öngörülüyor. Peki 1 Temmuz'a kadar ve... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T09:45+0300

2023-05-22T09:45+0300

2023-05-22T09:45+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

kira sözleşmesi

temmuz

ev sahibi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/18/1048290687_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_f61c56408d9156f50b7a9836e8130507.jpg

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu, kirada yeni dönemin nasıl uygulanacağını Ankara Barosu avukatı Murat Tezcan'a sordu."1 Temmuz’a kadar konut kiralarında artış nasıl olacak?" sorusuna Tezcan şu şekilde yanıt verdi:Düzenleme 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyordu. 1 Temmuz’a kadar 5 yılı dolan ev sahipleri ise şöyle bir yol izleyecek:10 yıl ve üzeri sözleşmelerde ise şartlar daha farklı:

https://sputniknews.com.tr/20230508/erdogan-bay-bay-kemal-sen-secim-kazanamayacaksin-ciddi-manada-zavallisin-1070779114.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, temmuz, ev sahibi