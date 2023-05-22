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https://sputniknews.com.tr/20230522/kirada-yeni-donem-yuzde-25-siniri-surecek-mi-tespit-davasini-kimler-acabilir-1071376594.html
Kirada yeni dönem: Yüzde 25 sınırı sürecek mi, tespit davasını kimler açabilir?
Kirada yeni dönem: Yüzde 25 sınırı sürecek mi, tespit davasını kimler açabilir?
Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor. Ancak bu sürenin 1 yıl daha uzaması öngörülüyor. Peki 1 Temmuz'a kadar ve... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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kira bedeli
kira sözleşmesi
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Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu, kirada yeni dönemin nasıl uygulanacağını Ankara Barosu avukatı Murat Tezcan'a sordu."1 Temmuz’a kadar konut kiralarında artış nasıl olacak?" sorusuna Tezcan şu şekilde yanıt verdi:Düzenleme 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyordu. 1 Temmuz’a kadar 5 yılı dolan ev sahipleri ise şöyle bir yol izleyecek:10 yıl ve üzeri sözleşmelerde ise şartlar daha farklı:
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kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, temmuz, ev sahibi
kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, temmuz, ev sahibi

Kirada yeni dönem: Yüzde 25 sınırı sürecek mi, tespit davasını kimler açabilir?

09:45 22.05.2023
© DHAÖğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış
Öğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© DHA
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Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor. Ancak bu sürenin 1 yıl daha uzaması öngörülüyor. Peki 1 Temmuz'a kadar ve sonrasında kira artışları nasıl olacak?
Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu, kirada yeni dönemin nasıl uygulanacağını Ankara Barosu avukatı Murat Tezcan'a sordu.
"1 Temmuz’a kadar konut kiralarında artış nasıl olacak?" sorusuna Tezcan şu şekilde yanıt verdi:
"Konutlar bakımından kira artış oranlarına getirilen yüzde 25’lik sınıra ilişkin yasal düzenleme, 11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla yasal düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar halen uygulanmaya devam edeceğinden, bu tarihe kadar yenilenen kira dönemlerinde yüzde 25’lik sınır uygulanmaya devam edecektir."
Düzenleme 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyordu. 1 Temmuz’a kadar 5 yılı dolan ev sahipleri ise şöyle bir yol izleyecek:
"5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, yeni kira yılında uygulanacak olan kira bedelinin tespiti için dava açılabilir. Bu davada kira bedeli yüzde 25’lik sınır uygulanmaksızın belirlenecektir. Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri esas alınacaktır. Beş yılın altındaki kira sözleşmeleri yönünden ise kira tespit davası açılamaz."
10 yıl ve üzeri sözleşmelerde ise şartlar daha farklı:
"Ev sahipleri, belirli süreli kira sözleşmelerinde 10 yıllık uzama süresi sonunda, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Ev sahipleri belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Bu durumda ev sahibinin bildirimine rağmen evi tahliye etmeyen kiracılar hakkında tahliye davası açılması mümkündür."
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