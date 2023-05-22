https://sputniknews.com.tr/20230522/kilicdaroglu-ile-zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-bir-araya-geldi-1071410619.html
Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ bir araya geldi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T20:05+0300
2023-05-22T20:05+0300
2023-05-22T20:05+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
kemal kılıçdaroğlu
ikinci tur
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Görüşmeden ilk görüntüler CHP tarafından paylaşılırken, henüz bir açıklama yapılmadı.
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ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur
ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur
Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ bir araya geldi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Görüşmeden ilk görüntüler CHP tarafından paylaşılırken, henüz bir açıklama yapılmadı.