https://sputniknews.com.tr/20230522/kilicdaroglu-ile-zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-bir-araya-geldi-1071410619.html

Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

ikinci tur

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Görüşmeden ilk görüntüler CHP tarafından paylaşılırken, henüz bir açıklama yapılmadı.

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Sputnik Türkiye

ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur