https://sputniknews.com.tr/20230522/kahramanmarasin-goksun-ilcesinde-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1071410127.html

Kahramanmaraş'ta 4.7, Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 4.7, Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş'ın ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesi 4.5... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T19:16+0300

2023-05-22T19:16+0300

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deprem

türkiye

kahramanmaraş

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin komşu illerde de hafif hissedildiği belirtildi.Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

türkiye

kahramanmaraş

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deprem, kahramanmaraş