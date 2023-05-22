https://sputniknews.com.tr/20230522/kahramanmarasin-goksun-ilcesinde-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1071410127.html
Kahramanmaraş'ta 4.7, Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.7, Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş'ın ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesi 4.5... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T19:16+0300
2023-05-22T19:16+0300
2023-05-22T19:59+0300
deprem
türkiye
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin komşu illerde de hafif hissedildiği belirtildi.Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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deprem, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 4.7, Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:16 22.05.2023 (güncellendi: 19:59 22.05.2023) Abone ol
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş'ın ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesi 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.06'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin komşu illerde de hafif hissedildiği belirtildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.