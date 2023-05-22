https://sputniknews.com.tr/20230522/kadikoyde-yuksek-sesli-muzik-dinleyenlerle-polis-arasinda-arbede-4-gozalti-1071372322.html
Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede: 4 gözaltı
Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede: 4 gözaltı
İstanbul Kadıköy'de polise mukavemet ettiği bildirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T02:04+0300
2023-05-22T02:04+0300
2023-05-22T02:04+0300
türkiye
kadıköy
arbede
hatay
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Akşam saatlerinde Moda Sahili'ne gelen bir grup yüksek sesle müzik açıp eğlenmeye başladı.Yürüyüş yolunun kapatılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekipleri gruptakileri uyardı.Uyarıları dikkate almadığı belirtilen gruptakiler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı.Polis ekipleri, çıkan arbede üzerine biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açan ekipler, gruptakilerin dağılmalarını sağladı.Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı.
türkiye
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Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede: 4 gözaltı
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İstanbul Kadıköy'de polise mukavemet ettiği bildirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde Moda Sahili'ne gelen bir grup yüksek sesle müzik açıp eğlenmeye başladı.
Yürüyüş yolunun kapatılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekipleri gruptakileri uyardı.
Uyarıları dikkate almadığı belirtilen gruptakiler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı.
Polis ekipleri, çıkan arbede üzerine biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açan ekipler, gruptakilerin dağılmalarını sağladı.
Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı.