https://sputniknews.com.tr/20230522/kadikoyde-yuksek-sesli-muzik-dinleyenlerle-polis-arasinda-arbede-4-gozalti-1071372322.html

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede: 4 gözaltı

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede: 4 gözaltı

İstanbul Kadıköy'de polise mukavemet ettiği bildirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T02:04+0300

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türkiye

kadıköy

arbede

hatay

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Akşam saatlerinde Moda Sahili'ne gelen bir grup yüksek sesle müzik açıp eğlenmeye başladı.Yürüyüş yolunun kapatılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekipleri gruptakileri uyardı.Uyarıları dikkate almadığı belirtilen gruptakiler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı.Polis ekipleri, çıkan arbede üzerine biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açan ekipler, gruptakilerin dağılmalarını sağladı.Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı.

türkiye

kadıköy

hatay

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kadıköy, arbede, hatay