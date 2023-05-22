https://sputniknews.com.tr/20230522/italyada-sel-nedeniyle-verilen-kirmizi-alarm-durumu-devam-ediyor-1071373151.html

İtalya'da sel nedeniyle verilen 'kırmızı alarm' durumu devam ediyor

İtalya'da sel nedeniyle verilen 'kırmızı alarm' durumu devam ediyor

İtalya'nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Forli kentinde pek çok alan su... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T04:43+0300

2023-05-22T04:43+0300

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giorgia meloni

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin orta kuzey kesiminde selin vurduğu sanayi bölgesi Emilia-Romagna'da oluşan hasarı tespit etmenin güç olduğunu, birçok kaynağı seferber etmenin gerekeceğini söyledi.Japonya’daki G7 Liderler Zirvesi’nden erken ayrılan Meloni, selin vurduğu Emilia Romagna bölgesindeki yerleşim yerlerini gezdi.Forli, Faenza ve Ravenna kentlerini ziyaret eden Meloni, halen suların çekilmediği yerlerde incelemelerde bulundu, yerel halkla görüştü ve onların ihtiyaçlarını dinledi.Meloni, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü verdi.Başbakan Meloni, "Hükümet burada, devletin diğer kurumları da burada. Her gün çalışmak gerekiyor, bugün buradayız. Podyum zamanı değil, duygulandım" dedi.Bölgede oluşan hasarı şu aşamada tahmin etmenin güç olduğunu ifade eden Meloni, "Bu bir trajediydi ama daha güçlü şekilde yeniden doğmak için bir fırsat da olabilir. Şu aşamada hasarı tahmin etmek güç ancak birçok kaynağın seferber edilmesi gerekecek" diye konuştu.Meloni, salı günü bakanlar kurulunda bölgedeki zararın ve dağıtılacak yardımın ele alınacağını dile getirdi.Bu arada, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yerel halktan bazı insanların, ayağına çizmelerini giyerek kendilerini ziyarete gelen Meloni'ye teşekkür ettikleri ve yerel yöneticileri yanlarında göremedikleri için şikayetlerini ilettikleri görüldü.Diğer yandan, sel ve taşkınlar nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kalan 36 bin kişiden 10 bininin evlerine geri döndüğü belirtildi.Emilia-Romagna bölgesinde geçen hafta başındaki yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 14 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yol, yerleşim yeri, tarım arazileri zarar görmüştü.

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