https://sputniknews.com.tr/20230522/isvec-ordusu-cesitliligi-artirmak-icin-arapca-kampanya-baslatti-degisen-dunyada-yeni-cozumler-1071385333.html

İsveç ordusu 'çeşitliliği artırmak' için Arapça kampanya başlattı: 'Değişen dünyada yeni çözümler'

İsveç ordusu 'çeşitliliği artırmak' için Arapça kampanya başlattı: 'Değişen dünyada yeni çözümler'

İsveç ordusunun ortaya çıkardığı bir kampanya kapsamında 'çeşitlilik', kapasiteyi artırmak için bir yöntem olarak görüldüğü için ordu bünyesine Arapça bilen... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T12:30+0300

2023-05-22T12:30+0300

2023-05-22T12:30+0300

dünya

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kampanya

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İsveç Silahlı Kuvvetleri son yıllarda yürüttüğü ordu bünyesindeki çeşitliliği artırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan yeni kampanya kapsamında oluşturulan Arapça internet sitesi 'Alkompis' üzerinden İsveç kökenli olmayan askerlerin silah altına alınması planlanıyor.İnternet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde "Farklılıklarımız ne kadar fazla olursa, düşman için o kadar tehlikeli oluruz" ifadelerine yer verilerek, çeşitliliğin askeri kapasiteyi güçlendirmek için iyi ve gerekli olduğu vurgulandı.İsveç medyasına yapılan açıklamada ise ordu yetkilileri, "Kampanyanın amacı Silahlı Kuvvetlerin meşruiyetini arttırmak" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:Alkompis internet sitesi, kendisini 'İsveç'teki bir Arapça medya kuruluşu' yerine 'Arapça yayın yapan bir İsveçli medya kuruluşu' olarak tanımlıyor. Daha önce İsveç Radyosu'nda görev yapmış Mahmoud Agha tarafından 2012'de kurulan Alkompis, gelirlerini reklamlar üzerinden sağladığını iddia etse de aynı zamanda vergilerden de gelir elde ediyor. 'Silahlı kuvvetlerimizin İsveç'e yabancı olan bir dilde iletişim kurması mantıklı mı?'İsveç'teki sosyal medya kullanıcıları, Arapça dilinde reklam kampanyası başlatılmış olmasını eleştirdi. Arapça bilmeyen bir İsveçli olarak söz konusu reklamda ne yazdığını anlamak için Arapça bilen bir arkadaşından yardım almak zorunda kaldığını kaydeden eski Yeşil Parti ve Vatandaş Meclisi üyesi Josefin Utas, reklamda "Bugün ne yapıyorsak, gelecek için yapıyoruz. Dünyanın gittikçe kötüye giden halinin gölgesinde gelişiyor ve değişiyoruz" ifadelerine yer verildiğini belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise konuya dair şu ifadeleri kullandı:Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise İsveç'te 'Rus işgali' takıntısının savunma bütçesinin artırılması için bir bahane olarak kullanılmasına göndermede bulunarak şöyle dedi:Bazı kullanıcılar ise İsveççe konuşamayan kişilerin silahlı kuvvetlerde ne yapacağını, ya da ne gibi katkı sağlayabileceğini sordu. Kimilerine göre ise Arapça reklam, silahlı kuvvetlerin ne kadar siyasete bulaştığının açık bir kanıtı.

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isveç, arapça, ordu, reklam, reklam kampanyası, kampanya