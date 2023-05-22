İsveç ordusu 'çeşitliliği artırmak' için Arapça kampanya başlattı: 'Değişen dünyada yeni çözümler'
© Fotoğraf : Joakim Elovsson / Försvarsmaktenİsveç ordusu
© Fotoğraf : Joakim Elovsson / Försvarsmakten
İsveç ordusunun ortaya çıkardığı bir kampanya kapsamında 'çeşitlilik', kapasiteyi artırmak için bir yöntem olarak görüldüğü için ordu bünyesine Arapça bilen asker alınmasının hedeflendiği belirtildi.
İsveç Silahlı Kuvvetleri son yıllarda yürüttüğü ordu bünyesindeki çeşitliliği artırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan yeni kampanya kapsamında oluşturulan Arapça internet sitesi 'Alkompis' üzerinden İsveç kökenli olmayan askerlerin silah altına alınması planlanıyor.
İnternet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde "Farklılıklarımız ne kadar fazla olursa, düşman için o kadar tehlikeli oluruz" ifadelerine yer verilerek, çeşitliliğin askeri kapasiteyi güçlendirmek için iyi ve gerekli olduğu vurgulandı.
İsveç medyasına yapılan açıklamada ise ordu yetkilileri, "Kampanyanın amacı Silahlı Kuvvetlerin meşruiyetini arttırmak" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:
"Çeşitlilik ve eşitlik her bir bireyi görmek ve saygı duymakla ilgili olmakla beraber, aynı zamanda savunma kuvvetleri içerisinde daha kapsayıcı bir kültür yaratmayı da sağlıyor. Bu sayede ayak uydurma kabiliyeti gelişiyor ki bu da yaşadığımız hızlı değişen dünyada güçlü kalabilmek ve yeni çözümler bulabilmek için gerekli."
Alkompis internet sitesi, kendisini 'İsveç'teki bir Arapça medya kuruluşu' yerine 'Arapça yayın yapan bir İsveçli medya kuruluşu' olarak tanımlıyor. Daha önce İsveç Radyosu'nda görev yapmış Mahmoud Agha tarafından 2012'de kurulan Alkompis, gelirlerini reklamlar üzerinden sağladığını iddia etse de aynı zamanda vergilerden de gelir elde ediyor.
'Silahlı kuvvetlerimizin İsveç'e yabancı olan bir dilde iletişim kurması mantıklı mı?'
İsveç'teki sosyal medya kullanıcıları, Arapça dilinde reklam kampanyası başlatılmış olmasını eleştirdi.
Arapça bilmeyen bir İsveçli olarak söz konusu reklamda ne yazdığını anlamak için Arapça bilen bir arkadaşından yardım almak zorunda kaldığını kaydeden eski Yeşil Parti ve Vatandaş Meclisi üyesi Josefin Utas, reklamda "Bugün ne yapıyorsak, gelecek için yapıyoruz. Dünyanın gittikçe kötüye giden halinin gölgesinde gelişiyor ve değişiyoruz" ifadelerine yer verildiğini belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:
"Size bunları, İsveç'te neler olduğunu anlatmak için yazıyorum. Burada bazı şeylerin tartışılması gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimizin İsveç'e yabancı olan bir dilde iletişim kurması mantıklı mı? Siyasetçilerimiz mültecilerin İsveççe öğrenmesi gerektiğini söylediğinde bu konuda samimiler mi? Gittikçe daha da bölünen bir ülkede uyumu nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz?"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise konuya dair şu ifadeleri kullandı:
"İsveç Silahlı Kuvvetleri Arapça reklam mı yapıyor? Önce LGBTQ Drag Queen'leri, şimdi de Araplar. Yani şimdi bunlarla mı İsveç'i savunacaklar? Masal okumak yasaklandığında ve faydaları ortadan kalktığında, kendimiz mi cepheye gideceğiz yoksa travestiler mi düşmanı korkutup kaçıracak?"
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise İsveç'te 'Rus işgali' takıntısının savunma bütçesinin artırılması için bir bahane olarak kullanılmasına göndermede bulunarak şöyle dedi:
"Tanrı aşkına, yaklaşan Rus işgali nedeniyle cepheye ölmeye gidecek askerlere ihtiyacımız var. Cennete tek yön bilet vaat edildi kardeşim. Saygılarımla, Silahlı Kuvvetler."
Bazı kullanıcılar ise İsveççe konuşamayan kişilerin silahlı kuvvetlerde ne yapacağını, ya da ne gibi katkı sağlayabileceğini sordu. Kimilerine göre ise Arapça reklam, silahlı kuvvetlerin ne kadar siyasete bulaştığının açık bir kanıtı.