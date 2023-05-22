https://sputniknews.com.tr/20230522/iranda-49-buyuklugunde-deprem-1071415921.html
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T22:11+0300
2023-05-22T22:11+0300
2023-05-22T22:11+0300
dünya
deprem
iran
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İran Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kenti olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 21.06’da kaydedildi.Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yol açtığı hasara dair resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.
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deprem, iran
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kenti olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 21.06’da kaydedildi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yol açtığı hasara dair resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.