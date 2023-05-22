https://sputniknews.com.tr/20230522/ilk-suudi-kadin-astronot-uluslararasi-uzay-istasyonunda-1071416192.html

İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T22:17+0300

2023-05-22T22:17+0300

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yaşam

suudi arabistan

astronot

uluslararası uzay istasyonu (uui)

spacex

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Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Ax-2 görevi kapsamında aralarında Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnavi'nin de bulunduğu 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderdi.Falcon-9 roketi ile fırlatılan Dragon kapsülünde Barnavi’nin yanı sıra Suudi Arabistanlı savaş uçağı pilotu Suudi Ali el-Karni, eski bir NASA astronotu olan Peggy Whitson ve iş adamı John Shoffner yer aldı.Suudi Arabistan Krallığı'na, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a destekleri için teşekkür eden Barnawi, "Uzaydan merhaba. Dünya'yı bu kapsülden izlemek harika bir duygu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için gelecek çok parlak ve büyük hayaller kurmanızı, kendinize ve insanlığa inanmanızı istiyorum" dedi.Astronotları taşıyan Dragon kapsülü UUİ'ye başarılı şekilde kenetlenirken, mürettebat UUİ'de 8 gün kalacak.

suudi arabistan

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suudi arabistan, astronot, uluslararası uzay istasyonu (uui), spacex