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İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda
İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda
Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
suudi arabistan
astronot
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Ax-2 görevi kapsamında aralarında Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnavi'nin de bulunduğu 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderdi.Falcon-9 roketi ile fırlatılan Dragon kapsülünde Barnavi’nin yanı sıra Suudi Arabistanlı savaş uçağı pilotu Suudi Ali el-Karni, eski bir NASA astronotu olan Peggy Whitson ve iş adamı John Shoffner yer aldı.Suudi Arabistan Krallığı'na, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a destekleri için teşekkür eden Barnawi, "Uzaydan merhaba. Dünya'yı bu kapsülden izlemek harika bir duygu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için gelecek çok parlak ve büyük hayaller kurmanızı, kendinize ve insanlığa inanmanızı istiyorum" dedi.Astronotları taşıyan Dragon kapsülü UUİ'ye başarılı şekilde kenetlenirken, mürettebat UUİ'de 8 gün kalacak.
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suudi arabistan, astronot, uluslararası uzay istasyonu (uui), spacex
suudi arabistan, astronot, uluslararası uzay istasyonu (uui), spacex

İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

22:17 22.05.2023
© İHASuudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı.
Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© İHA
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Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Ax-2 görevi kapsamında aralarında Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnavi'nin de bulunduğu 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderdi.
Falcon-9 roketi ile fırlatılan Dragon kapsülünde Barnavi’nin yanı sıra Suudi Arabistanlı savaş uçağı pilotu Suudi Ali el-Karni, eski bir NASA astronotu olan Peggy Whitson ve iş adamı John Shoffner yer aldı.
Suudi Arabistan Krallığı'na, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a destekleri için teşekkür eden Barnawi, "Uzaydan merhaba. Dünya'yı bu kapsülden izlemek harika bir duygu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için gelecek çok parlak ve büyük hayaller kurmanızı, kendinize ve insanlığa inanmanızı istiyorum" dedi.
Astronotları taşıyan Dragon kapsülü UUİ'ye başarılı şekilde kenetlenirken, mürettebat UUİ'de 8 gün kalacak.
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