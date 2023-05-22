https://sputniknews.com.tr/20230522/iklim-bilimci-turkes-2100-yilinda-turkiye-5-7-derece-daha-isinacak-1071411936.html
İklim Bilimci Türkeş: 2100 yılında Türkiye 5-7 derece daha ısınacak
İklim Bilimci Türkeş: 2100 yılında Türkiye 5-7 derece daha ısınacak
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki bölümünde iklim krizi konusu gündeme alındı. 2100 yılında dünyanın 3 derece daha... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T20:43+0300
2023-05-22T20:43+0300
2023-05-22T20:43+0300
anlat bana
radyo
küresel ısınma
türkiye
sıcaklık
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Bugün 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü. TÜSİAD Türkiye'de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi Raporunu yayımladı. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan raporda iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve orman ekosistemleri arasındaki ilişki ele alındı. Rapora imza atan 8 öğretim üyesinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’de bu konuda yapılması gereken çok iş olduğunu ifade ederek şunları söyledi:“Kağıt üstünde pek çok sayıda eylem strateji planı hazırlanıyor. Su havzalarının, tarım topraklarının korunması konusunda ne yazık ki gerçek anlamda eyleme geçilemiyor. Günümüzde biyoçeşitliliğin korunması, artırılması, yutak alanlarının geliştirilmesi gibi konular tek başına konuşulmuyor. Bu konular iklim krizi ile bağlantılı konuşuluyor. Eğer orman ekosistemlerinin restorasyonundan söz ediyorsak, aynı zamanda hem iklim değişikliği meselesine hem de biyoçeşitliliğin azalmasının önlenmesine katkı vermek zorundayız.”'2100 yılında dünya 3 derece ısınacak'Küresel ısınmaya da dikkat çeken Prof. Türkeş, sözlerini şöyle bitirdi:
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
radyo, küresel ısınma, türkiye, sıcaklık
radyo, küresel ısınma, türkiye, sıcaklık
İklim Bilimci Türkeş: 2100 yılında Türkiye 5-7 derece daha ısınacak
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki bölümünde iklim krizi konusu gündeme alındı. 2100 yılında dünyanın 3 derece daha ısınacağı öngörüsünde bulunan Prof. Murat Türkeş, bunun Türkiye’ye yansımasının ise 5 ila 7 derece arasında değişeceğini söyledi.
Bugün 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü. TÜSİAD Türkiye'de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi Raporunu yayımladı. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan raporda iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve orman ekosistemleri arasındaki ilişki ele alındı. Rapora imza atan 8 öğretim üyesinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’de bu konuda yapılması gereken çok iş olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Kağıt üstünde pek çok sayıda eylem strateji planı hazırlanıyor. Su havzalarının, tarım topraklarının korunması konusunda ne yazık ki gerçek anlamda eyleme geçilemiyor. Günümüzde biyoçeşitliliğin korunması, artırılması, yutak alanlarının geliştirilmesi gibi konular tek başına konuşulmuyor. Bu konular iklim krizi ile bağlantılı konuşuluyor. Eğer orman ekosistemlerinin restorasyonundan söz ediyorsak, aynı zamanda hem iklim değişikliği meselesine hem de biyoçeşitliliğin azalmasının önlenmesine katkı vermek zorundayız.”
'2100 yılında dünya 3 derece ısınacak'
Küresel ısınmaya da dikkat çeken Prof. Türkeş, sözlerini şöyle bitirdi:
“2100 yılında dünya 3 derece ısınacak. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ise 5 ila 7 derece. Doğada iklim sisteminde ilişkiler ve düzenekler doğrusal çalışmıyor. Sadece sıcaklık artmıyor, aynı zamanda yağış rejimi değişiyor, ekosistem ilişkileri değişiyor, biyoçeşitlilik zarar görüyor, kar yağışı azalıyor. Buharlaşma arttığı için daha şiddetli hava koşullarını yaşıyoruz. Yani artık yağışlar daha sıcak ve buharlaşmanın daha yüksek olduğu bir dünyada yağışlar daha aşırı, gök gürültülü sağanak ve hatta hortumlar şeklinde gerçekleşiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirler çok zamandır kendi kendine yeten bir kent sistemine kavuşamadı. Sıcaklık artarken pek çok sert hava olaylarına maruz kalıyoruz. Ciddiye almamız gereken bir konu bu. Bizde sayılar tam net değil ama Avrupa’da bile yaklaşık 30 bin kişinin sıcak hava dalgası, sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle öldüğünü biliyoruz.”