https://sputniknews.com.tr/20230522/iklim-bilimci-turkes-2100-yilinda-turkiye-5-7-derece-daha-isinacak-1071411936.html

İklim Bilimci Türkeş: 2100 yılında Türkiye 5-7 derece daha ısınacak

İklim Bilimci Türkeş: 2100 yılında Türkiye 5-7 derece daha ısınacak

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki bölümünde iklim krizi konusu gündeme alındı. 2100 yılında dünyanın 3 derece daha... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T20:43+0300

2023-05-22T20:43+0300

2023-05-22T20:43+0300

anlat bana

radyo

küresel ısınma

türkiye

sıcaklık

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Bugün 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü. TÜSİAD Türkiye'de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi Raporunu yayımladı. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan raporda iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve orman ekosistemleri arasındaki ilişki ele alındı. Rapora imza atan 8 öğretim üyesinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’de bu konuda yapılması gereken çok iş olduğunu ifade ederek şunları söyledi:“Kağıt üstünde pek çok sayıda eylem strateji planı hazırlanıyor. Su havzalarının, tarım topraklarının korunması konusunda ne yazık ki gerçek anlamda eyleme geçilemiyor. Günümüzde biyoçeşitliliğin korunması, artırılması, yutak alanlarının geliştirilmesi gibi konular tek başına konuşulmuyor. Bu konular iklim krizi ile bağlantılı konuşuluyor. Eğer orman ekosistemlerinin restorasyonundan söz ediyorsak, aynı zamanda hem iklim değişikliği meselesine hem de biyoçeşitliliğin azalmasının önlenmesine katkı vermek zorundayız.”'2100 yılında dünya 3 derece ısınacak'Küresel ısınmaya da dikkat çeken Prof. Türkeş, sözlerini şöyle bitirdi:

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2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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radyo, küresel ısınma, türkiye, sıcaklık