https://sputniknews.com.tr/20230522/guney-afrikada-kolera-salgininda-10-kisi-hayatini-kaybetti-1071373691.html

Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya çevresinde yaşanan kolera salgınında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T05:48+0300

2023-05-22T05:48+0300

2023-05-22T05:48+0300

dünya

güney afrika

kolera

kolera salgını

afrika

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Güney Afrika Cumhuriyeti Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Pretorya'nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde görülen ishal vakalarının kolera kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, 15 Mayıs'tan beri 37'si hastanede olmak üzere 95 kişinin tedavi altına alındığı duyuruldu.Buna göre son bir hafta içerisinde 1'i çocuk 10 kişi kolera nedeniyle yaşamını yitirdi.'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

güney afrika

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güney afrika, kolera, kolera salgını, afrika