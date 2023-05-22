https://sputniknews.com.tr/20230522/guney-afrikada-kolera-salgininda-10-kisi-hayatini-kaybetti-1071373691.html
Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya çevresinde yaşanan kolera salgınında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T05:48+0300
2023-05-22T05:48+0300
2023-05-22T05:48+0300
dünya
güney afrika
kolera
kolera salgını
afrika
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Güney Afrika Cumhuriyeti Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Pretorya'nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde görülen ishal vakalarının kolera kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, 15 Mayıs'tan beri 37'si hastanede olmak üzere 95 kişinin tedavi altına alındığı duyuruldu.Buna göre son bir hafta içerisinde 1'i çocuk 10 kişi kolera nedeniyle yaşamını yitirdi.'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
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güney afrika, kolera, kolera salgını, afrika
güney afrika, kolera, kolera salgını, afrika
Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya çevresinde yaşanan kolera salgınında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Pretorya'nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde görülen ishal vakalarının kolera kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 15 Mayıs'tan beri 37'si hastanede olmak üzere 95 kişinin tedavi altına alındığı duyuruldu.
Buna göre son bir hafta içerisinde 1'i çocuk 10 kişi kolera nedeniyle yaşamını yitirdi.
'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.