https://sputniknews.com.tr/20230522/global-times-bati-ukraynadaki-catismaya-korkunc-son-hazirliyor-1071414082.html

Global Times: Batı, Ukrayna’daki çatışmaya korkunç son hazırlıyor

Global Times: Batı, Ukrayna’daki çatışmaya korkunç son hazırlıyor

Çin’in Global Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Hiroşima’daki G7 Zirvesi’ne katılımının Batı ülkelerinin Rusya’yla çatışmayı... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:54+0300

2023-05-22T21:54+0300

2023-05-22T21:55+0300

ukrayna krizi

artyomovsk

rusya

ukrayna

global times

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Haberde, “Zelenskiy’in ses getiren G7 katılımı ve Batı’nın giderek artan askeri tedariki, Batı’nın çatışmayı silah yoluyla bitirmeye çalıştığına işaret ediyor. Bu da durumu daha da kötüleştirecek ve karmaşık hale getirecek” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın Artyomovsk zaferi sayesinde Ukrayna üzerindeki askeri üstünlüğünü sürdürdüğü, ama Batı’nın Rusya’yı zayıflatmak için silah tedarikini artırarak Ukrayna’yı araç olarak kullanmaya devam ettiği kaydedildi.Ukrayna’ya verilen F-16 savaş uçaklarının komşu Romanya ve Polonya’ya yerleştirilmesi durumunda Rusya’nın sert yanıtının gecikmeyeceği ifade edilen yazıda, “Hiçbir silah savaşın gidişatını değiştiremez. Ancak F-16’nın konuşlandırılması, NATO’yu Rusya’yla doğrudan savaşa götürebilir, çünkü en önemli mesele, çok yer ve karmaşık sistem bakımı isteyen savaş uçaklarının nereye konuşlandırılacağı” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-wagner-birlikleri-hava-ve-topcu-kuvvetlerinin-destegiyle-artyomovskun-kurtulusunu-tamamladi-1071363998.html

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