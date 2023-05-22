https://sputniknews.com.tr/20230522/global-times-bati-ukraynadaki-catismaya-korkunc-son-hazirliyor-1071414082.html
Global Times: Batı, Ukrayna’daki çatışmaya korkunç son hazırlıyor
Global Times: Batı, Ukrayna’daki çatışmaya korkunç son hazırlıyor
Çin’in Global Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Hiroşima’daki G7 Zirvesi’ne katılımının Batı ülkelerinin Rusya’yla çatışmayı... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T21:54+0300
2023-05-22T21:54+0300
2023-05-22T21:55+0300
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Haberde, “Zelenskiy’in ses getiren G7 katılımı ve Batı’nın giderek artan askeri tedariki, Batı’nın çatışmayı silah yoluyla bitirmeye çalıştığına işaret ediyor. Bu da durumu daha da kötüleştirecek ve karmaşık hale getirecek” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın Artyomovsk zaferi sayesinde Ukrayna üzerindeki askeri üstünlüğünü sürdürdüğü, ama Batı’nın Rusya’yı zayıflatmak için silah tedarikini artırarak Ukrayna’yı araç olarak kullanmaya devam ettiği kaydedildi.Ukrayna’ya verilen F-16 savaş uçaklarının komşu Romanya ve Polonya’ya yerleştirilmesi durumunda Rusya’nın sert yanıtının gecikmeyeceği ifade edilen yazıda, “Hiçbir silah savaşın gidişatını değiştiremez. Ancak F-16’nın konuşlandırılması, NATO’yu Rusya’yla doğrudan savaşa götürebilir, çünkü en önemli mesele, çok yer ve karmaşık sistem bakımı isteyen savaş uçaklarının nereye konuşlandırılacağı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-wagner-birlikleri-hava-ve-topcu-kuvvetlerinin-destegiyle-artyomovskun-kurtulusunu-tamamladi-1071363998.html
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Global Times: Batı, Ukrayna’daki çatışmaya korkunç son hazırlıyor
21:54 22.05.2023 (güncellendi: 21:55 22.05.2023) Abone ol
Çin’in Global Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Hiroşima’daki G7 Zirvesi’ne katılımının Batı ülkelerinin Rusya’yla çatışmayı müzakereler yoluyla bitirme niyetinde olmadığını gösterdiğini belirtti.
Haberde, “Zelenskiy’in ses getiren G7 katılımı ve Batı’nın giderek artan askeri tedariki, Batı’nın çatışmayı silah yoluyla bitirmeye çalıştığına işaret ediyor. Bu da durumu daha da kötüleştirecek ve karmaşık hale getirecek” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın Artyomovsk zaferi sayesinde Ukrayna üzerindeki askeri üstünlüğünü sürdürdüğü, ama Batı’nın Rusya’yı zayıflatmak için silah tedarikini artırarak Ukrayna’yı araç olarak kullanmaya devam ettiği kaydedildi.
Ukrayna’ya verilen F-16 savaş uçaklarının komşu Romanya ve Polonya’ya yerleştirilmesi durumunda Rusya’nın sert yanıtının gecikmeyeceği ifade edilen yazıda, “Hiçbir silah savaşın gidişatını değiştiremez. Ancak F-16’nın konuşlandırılması, NATO’yu Rusya’yla doğrudan savaşa götürebilir, çünkü en önemli mesele, çok yer ve karmaşık sistem bakımı isteyen savaş uçaklarının nereye konuşlandırılacağı” denildi.