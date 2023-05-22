Filipinler'in tarihi posta binasında yangın

EPA / FRANCIS R. MALASIG

Binada dün gece saat 23.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yaklaşık 7 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabilen yangında 5 itfaiye görevlisi, 1 yardım gönüllüsü ve 1 sivil olmak üzere 7 kişi yaralandı.