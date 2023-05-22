Filipinler'in tarihi posta binasında yangın

© EPA / FRANCIS R. MALASIGFilipinler'in simge yapılarından, 1926 yılında inşa edilen ve 2. Dünya Savaşı'nda hasar görmesinin ardından 1946'da yeniden yapılan başkent Manila'daki tarihi postane binası alevlere teslim oldu.
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Filipinler'in simge yapılarından, 1926 yılında inşa edilen ve 2. Dünya Savaşı'nda hasar görmesinin ardından 1946'da yeniden yapılan başkent Manila'daki tarihi postane binası alevlere teslim oldu.
© EPA / FRANCIS R. MALASIGBinada dün gece saat 23.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yaklaşık 7 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabilen yangında 5 itfaiye görevlisi, 1 yardım gönüllüsü ve 1 sivil olmak üzere 7 kişi yaralandı.
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Binada dün gece saat 23.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yaklaşık 7 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabilen yangında 5 itfaiye görevlisi, 1 yardım gönüllüsü ve 1 sivil olmak üzere 7 kişi yaralandı.
© İHAManila Belediye Başkanı Honey Lacuna-Pangan, ciddi hasar gören binadaki maddi zararın yaklaşık 300 milyon peso (5.3 milyon dolar) olduğunu açıkladı.
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© İHA
Manila Belediye Başkanı Honey Lacuna-Pangan, ciddi hasar gören binadaki maddi zararın yaklaşık 300 milyon peso (5.3 milyon dolar) olduğunu açıkladı.
© EPA / FRANCIS R. MALASIGÜlkenin ana posta dağıtım merkezi olarak kullanılan binadaki yangının bodrum katta çıktığını değerlendiren polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.
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Ülkenin ana posta dağıtım merkezi olarak kullanılan binadaki yangının bodrum katta çıktığını değerlendiren polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.