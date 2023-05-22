Escobar'ın korku filmlerini andıran malikanesi

© AAMalikane, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından ele geçirildi.
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© AA
Malikane, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından ele geçirildi.
© AAAncak, 1993 yılında, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.
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© AA
Ancak, 1993 yılında, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.
© AAMalikane, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan bir uyuşturucu çetesi tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilmişti.
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© AA
Malikane, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan bir uyuşturucu çetesi tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilmişti.
© AAHarabe halindeki malikâne korku filmlerinden bir sahneyi andırıyor.
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© AA
Harabe halindeki malikâne korku filmlerinden bir sahneyi andırıyor.
© AAMalikanenin eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor.
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© AA
Malikanenin eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor.