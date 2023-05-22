https://sputniknews.com.tr/20230522/ermenistan-basbakani-pasinyan-kgaoden-cikma-olasiligini-dile-getirdi-1071409247.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, KGAÖ’den çıkma olasılığını dile getirdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, KGAÖ’den çıkma olasılığını dile getirdi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çıkma konusunun gündemde olduğunu belirtti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T18:46+0300
2023-05-22T18:46+0300
2023-05-22T18:46+0300
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paşinyan
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
dmitriy peskov
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Ermenistan lideri Paşinyan, “KGAÖ’den çıkma konusuna gelince her şeyden önce örgütün mevcut yükümlülüklerini kastediyorum. Bu konunun gündemden kalktığını söyleyemem, çünkü görüşülecek sorunlar varken bu konu değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.KGAÖ İzleme Grubu’nun Ermenistan’a gelme konusunun açık olduğunu, ülkenin örgütteki üyeliğini dondurma veya hukuken feshetme olasılığının devam ettiğini söyleyen Paşinyan, KGAÖ’nün yükümlülüklerini yerine getirmediğine veya üyeliğin ülkenin güvenliğine zarar verdiğine kanaat getirmeleri durumunda örgütten çıkacaklarını söyledi.Paşinyan, Ermenilerin Rusya’ya güven düzeyinin düştüğünü kaydetti.Kremlin: Ermeni dostlarımızla diyalogu sürdüreceğizKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın sözlerini şöyle değerlendirdi:“Ermenistan Başbakanı’nın açıklamasına gelince elbette Ermeni dostlarımızla diyalogu sürdüreceğiz. Onlarla, KGAÖ’nün faaliyetindeki ortak katılımının devam etmesi konusunda konuşacağız”
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ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, dmitriy peskov
ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, dmitriy peskov
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, KGAÖ’den çıkma olasılığını dile getirdi
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çıkma konusunun gündemde olduğunu belirtti.
Ermenistan lideri Paşinyan, “KGAÖ’den çıkma konusuna gelince her şeyden önce örgütün mevcut yükümlülüklerini kastediyorum. Bu konunun gündemden kalktığını söyleyemem, çünkü görüşülecek sorunlar varken bu konu değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.
KGAÖ İzleme Grubu’nun Ermenistan’a gelme konusunun açık olduğunu, ülkenin örgütteki üyeliğini dondurma veya hukuken feshetme olasılığının devam ettiğini söyleyen Paşinyan, KGAÖ’nün yükümlülüklerini yerine getirmediğine veya üyeliğin ülkenin güvenliğine zarar verdiğine kanaat getirmeleri durumunda örgütten çıkacaklarını söyledi.
Paşinyan, Ermenilerin Rusya’ya güven düzeyinin düştüğünü kaydetti.
Kremlin: Ermeni dostlarımızla diyalogu sürdüreceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın sözlerini şöyle değerlendirdi:
“Ermenistan Başbakanı’nın açıklamasına gelince elbette Ermeni dostlarımızla diyalogu sürdüreceğiz. Onlarla, KGAÖ’nün faaliyetindeki ortak katılımının devam etmesi konusunda konuşacağız”