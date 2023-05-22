https://sputniknews.com.tr/20230522/ermenistan-basbakani-pasinyan-kgaoden-cikma-olasiligini-dile-getirdi-1071409247.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, KGAÖ’den çıkma olasılığını dile getirdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, KGAÖ’den çıkma olasılığını dile getirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çıkma konusunun gündemde olduğunu belirtti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T18:46+0300

2023-05-22T18:46+0300

2023-05-22T18:46+0300

dünya

ermenistan

paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

rusya

dmitriy peskov

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Ermenistan lideri Paşinyan, “KGAÖ’den çıkma konusuna gelince her şeyden önce örgütün mevcut yükümlülüklerini kastediyorum. Bu konunun gündemden kalktığını söyleyemem, çünkü görüşülecek sorunlar varken bu konu değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.KGAÖ İzleme Grubu’nun Ermenistan’a gelme konusunun açık olduğunu, ülkenin örgütteki üyeliğini dondurma veya hukuken feshetme olasılığının devam ettiğini söyleyen Paşinyan, KGAÖ’nün yükümlülüklerini yerine getirmediğine veya üyeliğin ülkenin güvenliğine zarar verdiğine kanaat getirmeleri durumunda örgütten çıkacaklarını söyledi.Paşinyan, Ermenilerin Rusya’ya güven düzeyinin düştüğünü kaydetti.Kremlin: Ermeni dostlarımızla diyalogu sürdüreceğizKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın sözlerini şöyle değerlendirdi:“Ermenistan Başbakanı’nın açıklamasına gelince elbette Ermeni dostlarımızla diyalogu sürdüreceğiz. Onlarla, KGAÖ’nün faaliyetindeki ortak katılımının devam etmesi konusunda konuşacağız”

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ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, dmitriy peskov