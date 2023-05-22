https://sputniknews.com.tr/20230522/egitime-secim-arasi-ogretmenler-de-izinli-sayilacak-1071378977.html
Eğitime seçim arası: Öğretmenler de izinli sayılacak
Eğitime seçim arası: Öğretmenler de izinli sayılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T11:18+0300
2023-05-22T11:18+0300
2023-05-22T11:57+0300
2023 türkiye seçimleri
mahmut özer
eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
seçim
oy
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ertesi günü 29 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.TRT'de açıklamalarda bulunan Mahmut Özer, "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:Öğretmen ataması * Mülakatların kaldırılacağını Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illa ki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması.Beyin göçü* Bu iddia tamamen bir algı. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığıyla ilgili algı yapıyorlar. Yükseköğretimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-secimi-ikinci-turunda-yurtdisi-ve-gumruklerde-1-milyonu-askin-secmen-oy-kullandi-1071378082.html
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mahmut özer, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), seçim, oy
Eğitime seçim arası: Öğretmenler de izinli sayılacak
11:18 22.05.2023 (güncellendi: 11:57 22.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ertesi günü 29 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
TRT'de açıklamalarda bulunan Mahmut Özer, "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:
Öğretmen ataması
* Mülakatların kaldırılacağını Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illa ki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması.
Beyin göçü
* Bu iddia tamamen bir algı. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığıyla ilgili algı yapıyorlar. Yükseköğretimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor.