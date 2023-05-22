https://sputniknews.com.tr/20230522/depremde-olu-olarak-kayitlara-gecti-100-bin-tllik-yardim-yatti-1071402285.html

Depremde 'ölü' olarak kayıtlara geçti, hesabına 100 bin TL'lik yardım yattı

Depremde 'ölü' olarak kayıtlara geçti, hesabına 100 bin TL'lik yardım yattı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye’de Halil Yılmaz kayıtlara 'ölü' olarak geçti. Eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi yardım... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T16:22+0300

2023-05-22T16:22+0300

2023-05-22T16:43+0300

yaşam

kahramanmaraş

deprem

kayıt

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye’de kayıtlara 'ölü' olarak geçen 4 çocuk babası Halil Yılmaz, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan ve sigortasını ödeyemeyen Yılmaz'ın, eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi yardım yapıldı. Parayı hemen iade eden Yılmaz, yetkililerden sorunun çözümü için destek istedi. Yaşadıklarını anlatan Halil Yılmaz, "Asrın felaketi 6 Şubat depreminde Nurdağı'nda 'ölü' olarak görünüyorum, depremin olduğu gün ben Toprakkale'de ikamet ettiğim evimdeydim. Bir yanlışlık olmuş, kayıtlara depremde Nurdağı'nda öldüğüm yazılmış. Kayıtlara 'ölü' olarak yazıldığımı e-devlet üzerinden öğrendim. E-devletime giremediğimden dolayı eşime söyledim. E-devletine girip baktığında kendisinin 'dul' olduğunu, benim de 'ölü' olduğumu gördü. Gerekli yerlere dilekçemi verdi, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. 'Yaşamaya geri dönmek istiyorum'AFAD tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ödenen 100 bin liranın eşine de ödendiğini ve iade ettiklerini kaydeden 4 çocuk babası depremzede, "Birinci seçimde oy kullanamadım, 2. seçimde de yine kullanamayacağım eğer bu şekilde devam ederse ilaç alamıyorum, resmi dairelerde işimiz görülmüyor, sigortamı, Bağ-Kur'umu yatıramıyorum. Jandarmanın çevirmesine denk geldim kimlik numaramı istediler ben de arabadan yanımda bulundurduğum evrakı uzattım. 'Komutanım kimlik numaramı girersen ben ölüyüm' dedim, komutan şaşırdı durumu anlattım dilekçemi gösterdim fotoğrafını çekti, komutanını çağırıp ona söyledi, o da baktı bir şey anlayamadılar, beni gönderdiler. Böyle sıkıntılarım oluyor, bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Bir an önce yaşamaya geri dönmek istiyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230522/naci-gorur-kahramanmaras-ve-adanadaki-depremlerin-ardindan-uyardi-dikkatli-olmak-gerekir-1071375119.html

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