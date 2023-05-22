https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-seciminde-yurtdisi-ve-gumruklerde-oy-kullanan-secmen-sayisi-1-milyon-466-bini-asti-1071417905.html
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bini aştı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bini aştı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 466 bin... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T23:22+0300
2023-05-22T23:22+0300
2023-05-22T23:24+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanı adayı
oy
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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 22.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 466 bin 452 oldu.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, oy
seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, oy
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bini aştı
23:22 22.05.2023 (güncellendi: 23:24 22.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 466 bin 452'ye ulaştı.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 22.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 466 bin 452 oldu.
Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.