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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-erdogan-sinan-bey-ile-aramizda-bir-pazarlik-kesinlikle-olmadi-1071412904.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı
TRT ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın destek açıklamasıyla ilgili "Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T21:17+0300
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recep tayyip erdoğan
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
cumhur ittifakı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bildirmesiyle ilgili şunları söyledi:"Sinan Bey duruşuyla, bugünkü açıklamasıyla tavrını ortaya koymuş vaziyette" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ayrıntılarsa şöyle:
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recep tayyip erdoğan, sinan oğan, cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan, sinan oğan, cumhur ittifakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı

21:17 22.05.2023 (güncellendi: 21:39 22.05.2023)
© AASinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan
Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
TRT ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın destek açıklamasıyla ilgili "Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bildirmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Sinan Bey’le aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde hep spekülatif bazı arayışlar içerisine girerler.

Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok ok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.

Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye’nin Kuzeyi’nde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şu an hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız.

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nı değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde bunlarda bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.

Bir afet bakanlığının kurulması gibi bir tespiti var. AFAD var ama bu bir bakanlık boyutunda değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir konu söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülecek konular. Bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir.

Pazar gününü atlattıktan sonra mültecilerle ilgili bir planlama yol haritası çıkarılabilir. Bizim 4’lü olarak Moskova’da yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar içerisinde bunlar zaten gündeme alınabilir. Ne kadar kısa zamanda bu mültecileri yurtlarına gönderebiliriz bunların adımlarını da atarız.

"Sinan Bey duruşuyla, bugünkü açıklamasıyla tavrını ortaya koymuş vaziyette" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ayrıntılarsa şöyle:
Tüm vatandaşlarım müsterih olsun. Sınırımız en son teknolojilerle donatılmış vaziyette. Türkiye’nin sınırları da hiç olmadığı kadar güvendedir.
Kılıçdaroğlu ikinci tura kalınca iş milliyetçiliğin önemini anladı. Milliyetçilerin adresi bellidir, Cumhur İttifakı'dır.
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