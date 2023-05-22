Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'nda konuşuyor

AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz

ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız

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Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti