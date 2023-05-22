https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-rumeli-bulusmasinda-konusuyor-1071410403.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘'Büyük Rumeli Buluşması’' programında konuşuyor. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T19:58+0300
2023-05-22T19:58+0300
2023-05-22T19:59+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, recep tayyip erdoğan
ak parti, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'nda konuşuyor
19:58 22.05.2023 (güncellendi: 19:59 22.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘'Büyük Rumeli Buluşması’' programında konuşuyor.