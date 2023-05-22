https://sputniknews.com.tr/20230522/cinsel-istismara-ugrayan-ve-darp-edilen-2-yasindaki-bebegin-olumune-iliskin-5-zanli-tutuklandi-1071390209.html
Cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki bebeğin ölümüne ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki bebeğin ölümüne ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T13:48+0300
2023-05-22T13:48+0300
2023-05-22T13:48+0300
türkiye
zonguldak
çaycuma
anne
darp
bebek
tutuklama
mahkeme
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Zonguldak Çaycuma'ya bağlı İstasyon Mahallesi'nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. (25) tarafından cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki N.Ö'nün hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan anne M.Ö. ile zanlılar M.G. Ö.C. ve C.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs’ta, daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S, kadının 8 yaşındaki kızıyla markete gitmesinin ardından 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunduğu ve çocuğun kafasını duvara vurduğu iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınmıştı.Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 8 yaşındaki ablası ise koruma altına alınmıştı.İfadesinde cinsel istismar ve darp suçunu itiraf eden şüpheli F.S, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.Öte yandan Çaycuma Sulh Ceza Hakimliği'nce soruşturma kapsamında yayın yasağı getirilmiş, kararda, N.Ö'ye cinsel istismarda bulunan şüphelinin, 'yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği' ve 'soruşturma kapsamında N.Ö'nün 8 yaşındaki ablasının da benzer şekilde cinsel istismara uğradığı' bilgisine yer verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230405/zihinsel-engelli-kadina-cinsel-istismar-davasinda-beraat--1069233800.html
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zonguldak, çaycuma, anne, darp, bebek, tutuklama, mahkeme
zonguldak, çaycuma, anne, darp, bebek, tutuklama, mahkeme
Cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki bebeğin ölümüne ilişkin 5 zanlı tutuklandı
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Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Çaycuma'ya bağlı İstasyon Mahallesi'nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. (25) tarafından cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki N.Ö'nün hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan anne M.Ö. ile zanlılar M.G. Ö.C. ve C.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs’ta, daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S, kadının 8 yaşındaki kızıyla markete gitmesinin ardından 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunduğu ve çocuğun kafasını duvara vurduğu iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınmıştı.
Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 8 yaşındaki ablası ise koruma altına alınmıştı.
İfadesinde cinsel istismar ve darp suçunu itiraf eden şüpheli F.S, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.
Öte yandan Çaycuma Sulh Ceza Hakimliği'nce soruşturma kapsamında yayın yasağı getirilmiş, kararda, N.Ö'ye cinsel istismarda bulunan şüphelinin, 'yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği' ve 'soruşturma kapsamında N.Ö'nün 8 yaşındaki ablasının da benzer şekilde cinsel istismara uğradığı' bilgisine yer verilmişti.