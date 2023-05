https://sputniknews.com.tr/20230522/cin-ankara-buyukelciligi-cin-hicbir-zaman-baskalarini-tehdit-etmedi-ideolojisini-ihrac-etmedi-1071407398.html

Çin Ankara Büyükelçiliği: Çin hiçbir zaman başkalarını tehdit etmedi, ideolojisini ihraç etmedi

Çin Dışişleri Bakanlığı, 18 Mayıs'ta 'ABD'nin Dayatmacı Diplomasisi ve Tehlikeleri' başlıklı bir rapor yayınladı. Çin Ankara Büyükelçiliği de, ABD'nin 'dünya çapında dayatmacı diplomasi uygulamalarını' hayata geçirdiğinin ifade edildiği rapordan bir parçayı Twitter hesabından yayınladı.Büyükelçiliğin Twitter hesabı üzerinden yayınladığı kısım şu şekilde:"Dünyadaki tüm ülkeler büyük zarar görüyor ve bunun yükünü gelişmekte olan ülkeler, hatta müttefikleri ve ortakları bile çekiyor.ABD, her yerde zorlayıcı diplomasi yürütmesine aldırmadan, Çin gibi diğer ülkeleri siyasi çıkarları için dayatmacı diplomasi yürütmekle suçlamak konusunda hiç tereddüt etmiyor.Çin diplomasisi özünde büyük ya da küçük tüm ülkelerin eşitliği konusunda ısrarcı olmak, dünyadaki ülkeleri hiçbir zaman sınıflandırmamak, zorbalık yapmamak ve hegemonyacılığa, tek taraflılığa ve dayatmacı diplomasiye her zaman açıkça karşı çıkmak gibi özelliklere sahiptir.Çin hiçbir zaman başkalarını güç kullanarak tehdit etmemiş, askeri ittifaklar kurmamış, ideolojisini ihraç etmemiş, başkalarının kapısında sorun çıkarmamış, başkalarının yaşam alanlarına müdahale etmemiş, ticaret savaşları başlatmamış ve diğer ülkelerin kuruluşlarını sebepsiz yere baskı altına almamıştır. Sözde dayatmacı diplomasi uyguladığı için Çin'e iftira atmak, alenen işlenen suçlara bir yenisini eklemektir.Uluslararası toplum, kimin dayatmacı diplomasi yürüttüğü ve kimin tüm dünyayı zorladığı konusunda kendi kanısına sahiptir.Dünyanın her yerinde baskı, yaptırım ve zorbalık uygulamak, diğer ülkeleri dize getirmek ve dünyayı karıştırmak, eninde sonunda misliyle geri tepecek ve kendilerine zarar verecektir.ABD eskiden beri süregelen dayatmacı diplomasi sorununu ayrım gözetmeyen tedavi etmeli ve dünyaya adil ve makul bir uluslararası düzen getirmelidir."

