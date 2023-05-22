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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/chpnin-28-mayis-hedefi-sandiga-gitmeyen-secmen-1071375252.html
CHP'nin 28 Mayıs hedefi, sandığa gitmeyen seçmen
CHP'nin 28 Mayıs hedefi, sandığa gitmeyen seçmen
CHP, 14 Mayıs’ta geçersiz oy kullanan 1 milyon 37 bin seçmen ile sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin seçmenin peşine düştü. Kılıçdaroğlu, yapacağı 4-5 temalı... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T08:17+0300
2023-05-22T08:17+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
kemal kılıçdaroğlu
seçmen
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Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’a kadar sandığa gitmeyen, kararsız ve milliyetçi seçmeni ikna etmek için çalışacak. CHP sandık için seferberlik çağrısı yaparken adeta kampanya başlattı. Kılıçdaroğlu bugün kendisine destek beyanında bulunan Ata İttifakı bileşeni Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret edecek.İkinci tura referandum gözüyle bakan CHP, 1 milyon 37 bin 103 geçersiz oy kullanan ve sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin 595 seçmeni ikna etmenin yolunu arıyor. Geçersiz oylarla birlikte sandığa gitmeyen 9 milyon 332 bin 698 seçmenin iradesini ortaya koymadığını ifade eden CHP’li kurmaylar, seçmeni ikna etmek için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu, yapacağı temalı toplantılarla sandığa gitmeyen, kararsız ve milliyetçi seçmenin kaygılarını giderecek mesajlar verecek.Hatay’a gidecekKılıçdaroğlu yarın Hatay’da olacak. Taslak programına göre, Kılıçdaroğlu çadır ziyaretinde bulunacak. “Sığınmacı Mağdurlarıyla Buluşma” adlı toplantıda esnaf, işsiz, genç, iş insanı olmak üzere dört kişinin konuşmacı olması öngörülüyor. Kılıçdaroğlu’nun sınır ziyareti de yapabileceği ancak bunun netleşmediği ifade ediliyor. Hatay’da kurulacak çadırda depremzedelerle buluşacak olan Kılıçdaroğlu, sınır, mülteci ve depremzedelere ilişkin mesajlarını verecek. Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs’ta Ankara’da ülkücülerle buluşacak ve milliyetçi seçmene mesajlarını Başkent’ten verecek. Perşembe günü Adana’da olması planlanan Kılıçdaroğlu, burada özellikle uyuşturucu baronlarına adeta meydan okuyacak. Kılıçdaroğlu’nun, “Uyuşturucu baronlarından kurtulmak için karar ver” sloganını da dile getireceği ifade ediliyor.Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun 26 Mayıs’ta da İstanbul’da Balkan kökenli vatandaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.‘Her 10 kişi bir kişiyi sandığa getirsin’CHP ikinci tur için adeta seferbirlik çağrısı yaptı. CHP, sosyal medyadan, “Sandığa gel oy kullan! Bu iletiyi en az 100 kişiye gönderelim. Size 100 farklı kişiden gelinceye kadar devam edelim” çağrısını yapıyor. CHP sandığa gitmeyen seçmen için de adeta kampanya başlattı. CHP tabanına, “Her 10 kişi bir araya gelip bir kişiyi sandığa getirsin” çağrısı yapıyor. CHP’li kurmaylar, “Sandığa gelmeyen yüzde 10 var. 10 kişi bir araya gelip bir kişiyi sandığa getirsin. Sandığa gitmeyenler belli. Yani 10 kişi bir araya gelip bir kişiyi getirirse bu iş biter” dedi.Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan, “Haydi gençler; TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp grupları… Her yerde, her yerde sesimi duyurun!” çağrısını yaptı.Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdurMillet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç seçmene seslenerek, “Sen beni sevsen de, sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin” dedi.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada. Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın. Her yerde anlatın. Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla kısa bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu videosunda, “Sen beni sevsen de, sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.Kılıçdaroğlu, videoya ayrıca “Haydi gençler; TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp grupları... Her yerde, her yerde sesimi duyurun!” notunu da düştü.
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, kemal kılıçdaroğlu, seçmen
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, kemal kılıçdaroğlu, seçmen

CHP'nin 28 Mayıs hedefi, sandığa gitmeyen seçmen

08:17 22.05.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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CHP, 14 Mayıs’ta geçersiz oy kullanan 1 milyon 37 bin seçmen ile sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin seçmenin peşine düştü. Kılıçdaroğlu, yapacağı 4-5 temalı toplantıyla milliyetçi ve sandığa gitmeyen seçmenin oyuna talip olacak.
Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’a kadar sandığa gitmeyen, kararsız ve milliyetçi seçmeni ikna etmek için çalışacak.
CHP sandık için seferberlik çağrısı yaparken adeta kampanya başlattı. Kılıçdaroğlu bugün kendisine destek beyanında bulunan Ata İttifakı bileşeni Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret edecek.
İkinci tura referandum gözüyle bakan CHP, 1 milyon 37 bin 103 geçersiz oy kullanan ve sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin 595 seçmeni ikna etmenin yolunu arıyor. Geçersiz oylarla birlikte sandığa gitmeyen 9 milyon 332 bin 698 seçmenin iradesini ortaya koymadığını ifade eden CHP’li kurmaylar, seçmeni ikna etmek için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu, yapacağı temalı toplantılarla sandığa gitmeyen, kararsız ve milliyetçi seçmenin kaygılarını giderecek mesajlar verecek.

Hatay’a gidecek

Kılıçdaroğlu yarın Hatay’da olacak. Taslak programına göre, Kılıçdaroğlu çadır ziyaretinde bulunacak. “Sığınmacı Mağdurlarıyla Buluşma” adlı toplantıda esnaf, işsiz, genç, iş insanı olmak üzere dört kişinin konuşmacı olması öngörülüyor.
Kılıçdaroğlu’nun sınır ziyareti de yapabileceği ancak bunun netleşmediği ifade ediliyor. Hatay’da kurulacak çadırda depremzedelerle buluşacak olan Kılıçdaroğlu, sınır, mülteci ve depremzedelere ilişkin mesajlarını verecek. Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs’ta Ankara’da ülkücülerle buluşacak ve milliyetçi seçmene mesajlarını Başkent’ten verecek.
Perşembe günü Adana’da olması planlanan Kılıçdaroğlu, burada özellikle uyuşturucu baronlarına adeta meydan okuyacak. Kılıçdaroğlu’nun, “Uyuşturucu baronlarından kurtulmak için karar ver” sloganını da dile getireceği ifade ediliyor.
Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun 26 Mayıs’ta da İstanbul’da Balkan kökenli vatandaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

‘Her 10 kişi bir kişiyi sandığa getirsin’

CHP ikinci tur için adeta seferbirlik çağrısı yaptı. CHP, sosyal medyadan, “Sandığa gel oy kullan! Bu iletiyi en az 100 kişiye gönderelim. Size 100 farklı kişiden gelinceye kadar devam edelim” çağrısını yapıyor. CHP sandığa gitmeyen seçmen için de adeta kampanya başlattı. CHP tabanına, “Her 10 kişi bir araya gelip bir kişiyi sandığa getirsin” çağrısı yapıyor.
CHP’li kurmaylar, “Sandığa gelmeyen yüzde 10 var. 10 kişi bir araya gelip bir kişiyi sandığa getirsin. Sandığa gitmeyenler belli. Yani 10 kişi bir araya gelip bir kişiyi getirirse bu iş biter” dedi.
Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan, “Haydi gençler; TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp grupları… Her yerde, her yerde sesimi duyurun!” çağrısını yaptı.

Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç seçmene seslenerek, “Sen beni sevsen de, sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin” dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada. Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın. Her yerde anlatın. Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla kısa bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu videosunda, “Sen beni sevsen de, sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.
Kılıçdaroğlu, videoya ayrıca “Haydi gençler; TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp grupları... Her yerde, her yerde sesimi duyurun!” notunu da düştü.
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