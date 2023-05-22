https://sputniknews.com.tr/20230522/cannes-film-festivaline-katilan-merve-dizdar-turkiyeye-donuste-ucaga-alinmadi-1071391088.html
Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı
Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı
Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi için Cannes'a giden Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadığını açıkladı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T14:04+0300
2023-05-22T14:04+0300
2023-05-22T14:28+0300
cannes film festivali
nuri bilge ceylan
yaşam
uçak
oyuncu
merve dizdar
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Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında Kuru Otlar Üstüne filminin gösterimi yapıldı. Gösterime filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve filmin oyuncuları katıldı.Şu sıralar ‘Ömer’ dizisinde rol alan Merve Dizdar, Fransa’dan Türkiye’ye dönüşte uçağa alınmayınca sosyal medya hesabından isyan etti.
https://sputniknews.com.tr/20230520/nuri-bilge-ceylanin-kuru-otlar-ustune-filminin-ilk-gosterimi-cannesda-yapildi-1071342711.html
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cannes film festivali, nuri bilge ceylan, uçak, oyuncu, merve dizdar
cannes film festivali, nuri bilge ceylan, uçak, oyuncu, merve dizdar
Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı
14:04 22.05.2023 (güncellendi: 14:28 22.05.2023) Abone ol
Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi için Cannes'a giden Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadığını açıkladı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında Kuru Otlar Üstüne filminin gösterimi yapıldı. Gösterime filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve filmin oyuncuları katıldı.
Şu sıralar ‘Ömer’ dizisinde rol alan Merve Dizdar, Fransa’dan Türkiye’ye dönüşte uçağa alınmayınca sosyal medya hesabından isyan etti.