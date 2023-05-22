Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı

Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali’nden ayrılıp 2 saat önce havalimanına geldim. 24 saattir checkin yapmaya çalıştığım uçak overbooked olduğu için uçağa alınmadım...Yarın sabah setim var ve uçamadım…Bu durumda olan 4 kisi daha var. @TurkishAirlines bu nasıl açıklanır?