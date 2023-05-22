Cahit Berkay oy kullanmak için ABD konserini iptal etti

“Sayın Sinan Oğan’ın bugünkü açıklamasına şaşırmadım ama üzüldüm. Şaşırmamamın sebebi son zamanlardaki açıklamalarında belirttiği vurgulardı. Sayın Oğan’a destek veren yüzde 5,5 seçmen, Oğan’ın seçmeni değil. Bunu ben değil, herkes söylüyor. O seçmene ‘protest seçmen’ denildi. Yüzde 5 ila 10 arasında bir seçmen var ki onlar geziyor. Şöyle geziyor; Erdoğan’a karşıt, oy vermeyecek ama kime vereceğini bulamıyor. Muharrem İnce de çekilmeden önce oylarını kaybetmişti. Bu arada Sinan Oğan yükseldi. Bu şunu gösteriyor; bunların içinde ilk defa oy kullanacak seçmenin oranı büyüktü. Erdoğan’a eli gitmeyen bir seçmen vardı. Kendi payımıza düşeni izah etmek lazım; bize de gelmedi bu seçmen. Alamadık bu seçmeni. Uğraştık ama alamadık. Erdoğan’a da gitmedi, sonuçta yüzde 5’lik kısım Oğan’da toplandı. Böyle bakınca ‘çekirdek seçmen’ diye tabir edilecek bir seçmeni yok. Oraya angaje olmuş bir seçmen yok. Bu çerçevede tercihler ve arayışlar içinde şekillenmiş bir seçmen. Ben şuraya gidiyorum dediğinde seçmeni de oraya gitmez.”