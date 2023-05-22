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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230522/cahit-berkay-oy-kullanmak-icin-abd-konserini-iptal-etti--1071448436.html
Cahit Berkay oy kullanmak için ABD konserini iptal etti
Cahit Berkay oy kullanmak için ABD konserini iptal etti
ABD’deki konserlerini, 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için iptal eden Moğollar’ın efsane ismi Cahit Berkay, “Gençlere sandığa gidin derken... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
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Cahit Berkay oy kullanmak için ABD konserini iptal etti
Cahit Berkay oy kullanmak için ABD konserini iptal etti
ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. ATA İttifakı’nın büyük ortağı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, ittifakın dağıldığını ve Sinan Oğan’ın kararının kendisini bağlayacağını söyledi.CHP'li Tezcan: Oğan’ın çekirdek seçmeni yokCHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Oğan’ın açıklamasına şaşırmadığını, ancak üzüldüğünü söyledi. Tezcan, Oğan’ın ‘çekirdek seçmeni’ olmadığını söyleyerek “Oraya angaje olmuş bir seçmen yok. Bu çerçevede tercihler ve arayışlar içinde şekillenmiş bir seçmen. Ben şuraya gidiyorum dediğinde seçmeni de oraya gitmez” yorumunu yaptı:Berkay: İkinci tura kalacağını düşünmemiştikMoğollar grubunun efsane isimlerinden Cahit Berkay, ABD’de düzenleyecekleri konseri ikinci turda oy kullanabilmek adına iptal ettiklerini duyurdu. Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına katılan Berkay, “Gençlere sandığa gidin derken biz oy vermeyecek miydik? Turneyi kabul ederken ikinci tura kalacağını düşünmemiştik, yoksa tarihleri ona göre ayarlardık” ifadelerini kullandı:‘Bir şey yapmalı’Kendilerine 'Bir Şey Yapmalı' şarkılarının hatırlatılarak “Ne yapmalı?” diye sorulduğunu söyleyen Cahit Berkay, “İşte cevabı; git sandığa, kullan oyunu” dedi.
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cahit berkay, radyo, oy kullanma, abd, konser, аудио

Cahit Berkay oy kullanmak için ABD konserini iptal etti

23:09 22.05.2023 (güncellendi: 14:14 23.05.2023)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Cahit Berkay oy kullanmak için ABD konserini iptal etti
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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ABD’deki konserlerini, 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için iptal eden Moğollar’ın efsane ismi Cahit Berkay, “Gençlere sandığa gidin derken biz oy vermeyecek miydik? Turneyi kabul ederken ikinci tura kalacağını düşünmemiştik, yoksa tarihleri ona göre ayarlardık” dedi.
ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. ATA İttifakı’nın büyük ortağı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, ittifakın dağıldığını ve Sinan Oğan’ın kararının kendisini bağlayacağını söyledi.

CHP'li Tezcan: Oğan’ın çekirdek seçmeni yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Oğan’ın açıklamasına şaşırmadığını, ancak üzüldüğünü söyledi. Tezcan, Oğan’ın ‘çekirdek seçmeni’ olmadığını söyleyerek “Oraya angaje olmuş bir seçmen yok. Bu çerçevede tercihler ve arayışlar içinde şekillenmiş bir seçmen. Ben şuraya gidiyorum dediğinde seçmeni de oraya gitmez” yorumunu yaptı:
“Sayın Sinan Oğan’ın bugünkü açıklamasına şaşırmadım ama üzüldüm. Şaşırmamamın sebebi son zamanlardaki açıklamalarında belirttiği vurgulardı. Sayın Oğan’a destek veren yüzde 5,5 seçmen, Oğan’ın seçmeni değil. Bunu ben değil, herkes söylüyor. O seçmene ‘protest seçmen’ denildi. Yüzde 5 ila 10 arasında bir seçmen var ki onlar geziyor. Şöyle geziyor; Erdoğan’a karşıt, oy vermeyecek ama kime vereceğini bulamıyor. Muharrem İnce de çekilmeden önce oylarını kaybetmişti. Bu arada Sinan Oğan yükseldi. Bu şunu gösteriyor; bunların içinde ilk defa oy kullanacak seçmenin oranı büyüktü. Erdoğan’a eli gitmeyen bir seçmen vardı. Kendi payımıza düşeni izah etmek lazım; bize de gelmedi bu seçmen. Alamadık bu seçmeni. Uğraştık ama alamadık. Erdoğan’a da gitmedi, sonuçta yüzde 5’lik kısım Oğan’da toplandı. Böyle bakınca ‘çekirdek seçmen’ diye tabir edilecek bir seçmeni yok. Oraya angaje olmuş bir seçmen yok. Bu çerçevede tercihler ve arayışlar içinde şekillenmiş bir seçmen. Ben şuraya gidiyorum dediğinde seçmeni de oraya gitmez.”

Berkay: İkinci tura kalacağını düşünmemiştik

Moğollar grubunun efsane isimlerinden Cahit Berkay, ABD’de düzenleyecekleri konseri ikinci turda oy kullanabilmek adına iptal ettiklerini duyurdu. Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına katılan Berkay, “Gençlere sandığa gidin derken biz oy vermeyecek miydik? Turneyi kabul ederken ikinci tura kalacağını düşünmemiştik, yoksa tarihleri ona göre ayarlardık” ifadelerini kullandı:
"Gençlere sandığa gidin, sahip çıkın, oy verin derken biz kendimiz veremeyecek miydik? Bu çok önemli bir şeydi. Çok rahatsız olmaya başlamıştım. Turneyi kabul ederken; ikinci tura kalacağını düşünmemiştik. Yoksa tarihleri ona göre ayarlardık. Bundan başka Türkiye yok, sahiplenin. Ben torun sahibiyim ama bencil şekilde sadece torunumun değil tüm gençlerin geleceğini düşünüyorum. Gençler yarın ne yapıp yapamayacaklarını bilmiyorlar. Örneklerini görüyoruz. İmkanı olan yurt dışına gidiyor. Bir sürü genç de gitmek için çabalıyor. Dövizin durumu belli. Sabit tutmaya çalışıyoruz ama bunu yapmaya çalışırken borçlanıyoruz. Bu borcu artık nasıl telafi edileceği belli değil. Liyakat dediğimiz konu hakeza öyle. Bu son şansımız. Eğer ikinci turda Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilemezse, hâlimiz yaman. Gelecek olan yeni hükûmet, cumhurbaşkanı, zaten dibe varmış durumu daha da dibe gitmeden toparlamaya başlayabilir. Yarınlarla ilgili o kadar çok endişem var ki… Gidip oy vermemek, ben küstüm de, siyasetten anlamam da… Bıraksınlar artık. Geleceğimize hep beraber sahip çıkalım."

‘Bir şey yapmalı’

Kendilerine 'Bir Şey Yapmalı' şarkılarının hatırlatılarak “Ne yapmalı?” diye sorulduğunu söyleyen Cahit Berkay, “İşte cevabı; git sandığa, kullan oyunu” dedi.
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