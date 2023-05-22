https://sputniknews.com.tr/20230522/brezilya-devlet-baskani-lula-g7-zirvesinde-zelenskiy-ile-neden-gorusmedigini-acikladi-1071377317.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula, G7 Zirvesi'nde Zelenskiy ile neden görüşmediğini açıkladı
Brezilya Devlet Başkanı Lula, G7 Zirvesi'nde Zelenskiy ile neden görüşmediğini açıkladı
Japonya'nın Hiroşima şehrinde düzenlenen 49. G7 Zirvesi dün sona erdi. Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T10:21+0300
2023-05-22T10:21+0300
2023-05-22T10:21+0300
dünya
ukrayna
brezilya
luiz inacio lula da silva
vladimir zelenskiy
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Reuters'a konuşan Brezilyalı lider, Hiroşima'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile planlanan görüşmenin gerçekleşmemesinin nedenini, Zelenskiy'nin toplantıya gecikmesi olarak açıkladı.Lula, "Bu odada saat 15:15'te Zelenskiy ile birebir görüşmemiz vardı. Bekledik ancak gecikeceği yönünde bilgi aldık" dedi. Zelenskiy'nin görüşmeye katılmamasının gerekçesine dair Lula, "Belli ki başka randevuları vardı ve gelemedi" ifadelerini kullandı.AFP'nin haberine göre Lula görüşmenin gerçekleşmemesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.Ukraynalı lider ile Lula arasındaki birebir görüşme, Brezilyalı liderin açıklanan ilk programında yer almıyordu. Ancak daha sonra Bloomberg Brezilyalı bazı yetkililere dayandırdığı haberinde Brezilyalı heyetin Lula ile Zelenskiy arasında bir toplantı organize edilmesi konusunda baskı altında hissettiğini belirtmişti.Zelenskiy gazetecilere verdiği demeçte 'herkesin programının olduğunu, bu nedenle Brezilya Devlet Başkanı ile görüşemediğini' söylemişti. İki lider arasındaki son görüşme, Mart ayındaki telefon konuşmasıydı.Lula Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonu kınadığını açıklamış ancak Batılı ülkelerce Moskova'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmamış ve Kiev'e silah göndermeyi reddetmişti.
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ukrayna, brezilya, luiz inacio lula da silva, vladimir zelenskiy
ukrayna, brezilya, luiz inacio lula da silva, vladimir zelenskiy
Brezilya Devlet Başkanı Lula, G7 Zirvesi'nde Zelenskiy ile neden görüşmediğini açıkladı
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Japonya'nın Hiroşima şehrinde düzenlenen 49. G7 Zirvesi dün sona erdi. Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, planlanan toplantıya rağmen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmenin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Buna göre, Zelenskiy toplantıya gecikti.
Reuters'a konuşan Brezilyalı lider, Hiroşima'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile planlanan görüşmenin gerçekleşmemesinin nedenini, Zelenskiy'nin toplantıya gecikmesi olarak açıkladı.
Lula, "Bu odada saat 15:15'te Zelenskiy ile birebir görüşmemiz vardı. Bekledik ancak gecikeceği yönünde bilgi aldık" dedi. Zelenskiy'nin görüşmeye katılmamasının gerekçesine dair Lula, "Belli ki başka randevuları vardı ve gelemedi" ifadelerini kullandı.
AFP'nin haberine göre Lula görüşmenin gerçekleşmemesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.
Ukraynalı lider ile Lula arasındaki birebir görüşme, Brezilyalı liderin açıklanan ilk programında yer almıyordu. Ancak daha sonra Bloomberg Brezilyalı bazı yetkililere dayandırdığı haberinde Brezilyalı heyetin Lula ile Zelenskiy arasında bir toplantı organize edilmesi konusunda baskı altında hissettiğini belirtmişti.
Zelenskiy gazetecilere verdiği demeçte 'herkesin programının olduğunu, bu nedenle Brezilya Devlet Başkanı ile görüşemediğini' söylemişti. İki lider arasındaki son görüşme, Mart ayındaki telefon konuşmasıydı.
Lula Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyonu kınadığını açıklamış ancak Batılı ülkelerce Moskova'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmamış ve Kiev'e silah göndermeyi reddetmişti.