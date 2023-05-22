https://sputniknews.com.tr/20230522/boluda-bulunan-yavru-karaca-koruma-altina-alindi-1071402608.html
Bolu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı
Bolu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı
Bolu'da otluk alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:25+0300
2023-05-22T16:25+0300
2023-05-22T16:25+0300
yaşam
bolu
karaca
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Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Avdullar köyünde yaşayan İbrahim Akyol, otların arasında yavru karaca buldu. Karacayı alan Akyol, hayvanı Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Annesini kaybettiği değerlendirilen yavru karaca, sağlık kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne götürüldü. Karacanın, gerekli kontrollerin ardından doğaya salınacağı ifade edildi.
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bolu, karaca
Bolu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı
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Bolu'da otluk alanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı.
Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Avdullar köyünde yaşayan İbrahim Akyol, otların arasında yavru karaca buldu.
Karacayı alan Akyol, hayvanı Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Annesini kaybettiği değerlendirilen yavru karaca, sağlık kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne götürüldü.
Karacanın, gerekli kontrollerin ardından doğaya salınacağı ifade edildi.