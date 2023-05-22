https://sputniknews.com.tr/20230522/binali-yildirim-sinan-beyin-soyledigi-konularla-bizim-soyledigimiz-konular-arasinda-cok-fark-yok-1071410026.html

Binali Yıldırım: Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok

Binali Yıldırım: Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğine ilişkin... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T19:13+0300

2023-05-22T19:13+0300

2023-05-22T19:13+0300

2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

sinan oğan

ak parti

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Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak olan Bayraklı Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Destekleyeceğim demiş. Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onları da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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binali yıldırım, sinan oğan, ak parti