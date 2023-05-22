Binali Yıldırım: Devlet yönetmek liderlik ister, mangal gibi yürek ister

"Terör bitti senin haberin yok. Bu ülkede, terör 2010 yılından itibaren bitti. Milletin gündeminde yok. Daha memlekette ne oluyor, ne bitiyor, haberleri yok bunların. Değerli kardeşlerim, üç gün önce terör örgütleri avaz avaz bağırıyor. Biz sizi destekliyoruz. Yeter ki Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edin. Sonra bu durum dikkat çekti. Terör örgütlerine haber gönderdiler. Ya siz açıktan bu kadar desteklemeyin. Bize zarar veriyor. Biraz sessiz olun. Biz sonra sizin isteklerinizi zaten yapacağız. Özerkliği vereceğiz, federasyonu vereceğiz. Ne istiyorsanız vereceğiz. Ne diyorlar? Bu Yeşil Sol Parti, HDP yani terörün, PKK'nın kontrolündeki parti mensupları ne diyor? Diyor ki 14 Mayıs'ta her şey daha farklı olacak. 14 Mayıs'tan sonra hapishanelerin kapıları kırılacak bütün teröristler serbest kalacak. Var mı? Böyle yağma var mı? Onlara cevabı pazar günü vereceğiz. Hepsinin derleyip toparlayıp bir çuvalın içine koyup sandığın dibinde bırakacağız. Ülkeyi yönetmek ciddiyet ister. Ülke yönetmek tecrübe ister. Devlet yönetmek liderlik ister. Bugün mangal gibi yürek ister. Bugün böyle konuşacaksın. Yarın ağız değiştirip şöyle konuşacaksın. Millet bunu yer mi? Yemez. Pazar günü sonucunu göreceğiz."