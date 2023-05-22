https://sputniknews.com.tr/20230522/benzine-zam-geliyor-1071406335.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Benzinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T17:22+0300
2023-05-22T17:22+0300
2023-05-22T17:22+0300
ekonomi
benzin
motorin
türk lirası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,76-19,81 liradan satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatı yeniden 20 lirayı aşacak.İstanbul'da motorin litre fiyatı ise 19,33-19,39 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/motorine-zam-geliyor-1071251053.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, motorin, türk lirası
benzin, motorin, türk lirası
Benzine zam geliyor
Abone ol
Benzinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,76-19,81 liradan satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatı yeniden 20 lirayı aşacak.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ise 19,33-19,39 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.