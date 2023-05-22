https://sputniknews.com.tr/20230522/belgorod-valisi-gladkov-ukraynali-sabotajcilarin-saldirisinda-3-kisi-yaralandi-1071410245.html
Belgorod Valisi Gladkov: Ukraynalı sabotajcıların saldırısında 3 kişi yaralandı
Belgorod Valisi Gladkov: Ukraynalı sabotajcıların saldırısında 3 kişi yaralandı
Rusya Federasyonu’nun Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı sabotaj grubunun saldırdığı Grayvoron şehrinde 3 kişinin yaralandığını belirtti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T19:46+0300
2023-05-22T19:46+0300
2023-05-22T19:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
belgorod
rusya
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Belgorod Valisi Gladkov, Ukraynalı sabotaj grubunun girdiği Grayvoron şehrinde biri kadın üç kişinin şarapnel yarası aldığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Üç evin hasar gördüğünü belirten Gladkov, belediye binasında da hasarın meydana geldiğini kaydetti.Vali, Telegram paylaşımında, “Zamostye köyünde mermi bir anaokul binasına isabet etti, bunun sonucu yangın çıktı. Ayrıca bir kadın kolundan yaralandı, ona yerine tıbbi yardıma sağlandı” diye yazdı.Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş İdaresi Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna tarafına geçen Rus gönüllülerin Belgorod Bölgesi’nde operasyon düzenlediğini duyurdu. Amaçlarının, “sivil Ukraynalıları korumak için güvenlik şeridi” oluşturma olduğu belirtildi.Kremlin, Belgorod Bölgesi’ndeki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verildiğini açıkladı. Belgorod’daki operasyonun amacının dikkatleri, 20 Mayıs’ta Rus ordusunun kontrolüne geçen Artyomovsk şehrinden başka yöne çevirme çabası olduğu kaydedildi.
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ukrayna krizi, belgorod, rusya
ukrayna krizi, belgorod, rusya
Belgorod Valisi Gladkov: Ukraynalı sabotajcıların saldırısında 3 kişi yaralandı
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Rusya Federasyonu’nun Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı sabotaj grubunun saldırdığı Grayvoron şehrinde 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, Ukraynalı sabotaj grubunun girdiği Grayvoron şehrinde biri kadın üç kişinin şarapnel yarası aldığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Üç evin hasar gördüğünü belirten Gladkov, belediye binasında da hasarın meydana geldiğini kaydetti.
Vali, Telegram
paylaşımında, “Zamostye köyünde mermi bir anaokul binasına isabet etti, bunun sonucu yangın çıktı. Ayrıca bir kadın kolundan yaralandı, ona yerine tıbbi yardıma sağlandı”
diye yazdı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş İdaresi Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna tarafına geçen Rus gönüllülerin Belgorod Bölgesi’nde operasyon düzenlediğini duyurdu. Amaçlarının, “sivil Ukraynalıları korumak için güvenlik şeridi” oluşturma olduğu belirtildi.
Kremlin, Belgorod Bölgesi’ndeki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verildiğini açıkladı. Belgorod’daki operasyonun amacının dikkatleri, 20 Mayıs’ta Rus ordusunun kontrolüne geçen Artyomovsk şehrinden başka yöne çevirme çabası olduğu kaydedildi.