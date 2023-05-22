https://sputniknews.com.tr/20230522/bakanliktan-turistik-bolgelerdeki-esnafa-etiket-uyarisi--1071374719.html

Bakanlıktan turistik bölgelerdeki esnafa etiket uyarısı

Bakanlıktan turistik bölgelerdeki esnafa etiket uyarısı

Ticaret Bakanlığı, turistik bölgelerde fiyat etiketi kullanmayan esnafa uyarıda bulundu. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T07:16+0300

2023-05-22T07:16+0300

2023-05-22T07:16+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

türkiye

turist

esnaf

etiket

uyarı

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Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı’ndan esnaf örgütlerine gönderilen yazıda, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bulunan dükkânlarda satılan ürünlere etiket konulmadığı, bu durumun turistlerin mağduriyetlere yol açtığı ve Türk turizmi açısından güven kaybına neden olduğu belirtildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da fiyat etiketleri konusunda hükümler bulunduğu anımsatılan yazıda, perakende satışa arz edilen malların üzerinde etiket olmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse “yerli malı” ibaresi yer alacak.Turistlere yönelik satışa sunulan içecek gibi ürünler depozitoluysa bu da belirtilecek. Söz konusu uyarılar etiketlerde Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası, TL, TL simgesi şeklinde yazılacak. Etiketler el yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilecek. Etiket koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise görülebilir yerlere fiyat listeleri yerleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230508/taksimetreyi-acmayan-taksici-turistten-2-bin-750-lira-para-istedi-1070777395.html

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ticaret bakanlığı, türkiye, turist, esnaf, etiket, uyarı