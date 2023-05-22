https://sputniknews.com.tr/20230522/bakanliktan-turistik-bolgelerdeki-esnafa-etiket-uyarisi--1071374719.html
Bakanlıktan turistik bölgelerdeki esnafa etiket uyarısı
Bakanlıktan turistik bölgelerdeki esnafa etiket uyarısı
Ticaret Bakanlığı, turistik bölgelerde fiyat etiketi kullanmayan esnafa uyarıda bulundu. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T07:16+0300
2023-05-22T07:16+0300
2023-05-22T07:16+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
türkiye
turist
esnaf
etiket
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104219/42/1042194250_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8699c797d20ddc383ff24d849e75409c.jpg
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı’ndan esnaf örgütlerine gönderilen yazıda, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bulunan dükkânlarda satılan ürünlere etiket konulmadığı, bu durumun turistlerin mağduriyetlere yol açtığı ve Türk turizmi açısından güven kaybına neden olduğu belirtildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da fiyat etiketleri konusunda hükümler bulunduğu anımsatılan yazıda, perakende satışa arz edilen malların üzerinde etiket olmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse “yerli malı” ibaresi yer alacak.Turistlere yönelik satışa sunulan içecek gibi ürünler depozitoluysa bu da belirtilecek. Söz konusu uyarılar etiketlerde Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası, TL, TL simgesi şeklinde yazılacak. Etiketler el yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilecek. Etiket koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise görülebilir yerlere fiyat listeleri yerleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230508/taksimetreyi-acmayan-taksici-turistten-2-bin-750-lira-para-istedi-1070777395.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104219/42/1042194250_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_763fdd15a0f50636361a1fa6f6d38d33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, türkiye, turist, esnaf, etiket, uyarı
ticaret bakanlığı, türkiye, turist, esnaf, etiket, uyarı
Bakanlıktan turistik bölgelerdeki esnafa etiket uyarısı
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, turistik bölgelerde fiyat etiketi kullanmayan esnafa uyarıda bulundu. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse “yerli malı” ibaresi yer alacak.
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine
göre, Ticaret Bakanlığı’ndan esnaf örgütlerine gönderilen yazıda, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bulunan dükkânlarda satılan ürünlere etiket konulmadığı, bu durumun turistlerin mağduriyetlere yol açtığı ve Türk turizmi açısından güven kaybına neden olduğu belirtildi.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da fiyat etiketleri konusunda hükümler bulunduğu anımsatılan yazıda, perakende satışa arz edilen malların üzerinde etiket olmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse “yerli malı” ibaresi yer alacak.
Turistlere yönelik satışa sunulan içecek gibi ürünler depozitoluysa bu da belirtilecek. Söz konusu uyarılar etiketlerde Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası, TL, TL simgesi şeklinde yazılacak. Etiketler el yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilecek. Etiket koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise görülebilir yerlere fiyat listeleri yerleştirilecek.