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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-soylu-cok-buyuk-bir-ucuruma--gidiyorduk-pkkyi-hdpyi-secime-soktular-millet-bunu-gordu-1071372437.html
Bakan Soylu: Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk, PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü
Bakan Soylu: Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk, PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerde millet, ferasetli bir cevap verdi. Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk. PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T03:17+0300
2023-05-22T03:23+0300
süleyman soylu
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
seçim
hdp
millet ittifakı
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İçişleri Bakanı Soylu, 24 TV'de katıldığı programda, Avrupa'nın, Türkiye'yi yıllardır demokrasi ve hukuk açığı üzerinden eleştirdiğini, yaftaladığını ancak bu anlayışın tamamen ortadan kalktığı bir döneme adım atıldığını söyledi.Herkese rehavete kapılamadan sandığa gelmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu aktaran Soylu, "Sürekli, 'Tayyip Erdoğan yenilirse vermez.' dendi ama öyle olmadı. Bundan önce de birçok yerde seçim kaybedildi ve verildi. 'Türkiye antidemokratik bir ülke' denmeye çalışıldı. Oysa biz 14 Mayıs'ta bir demokrasi şenliği yaşadık. O gece iki belediye başkanı açıklama yaptı. Bu açıklamalar toplumun sinir uçlarıyla oynayacak açıklamaydı. Kural bellidir, yüzde 50+1 aldın mı meşru oluyorsun, kim ne söylerse söylesin" diye konuştuAK Parti'nin yeni siyaset diline değinen Soylu, "AK Parti 21 yıldır Türkiye'de yeni bir siyaset dili oluşturdu, toplumun her kesimini gören bir siyaset anlayışı var. Bugün Defne'de hastane açıldı. Defne'de yüzde 8 oy aldık. Biz bu meseleye bakmayız. Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun cumhurbaşkanı, bu devlet de 85 milyonun devleti. Biz, meseleye böyle bakarız. 'Bana oy verirse araya hizmet götürüm' bakışının kabul edilemez. Bu yaklaşım CHP'de her zaman vardır" ifadelerine yer verdi.'PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü'Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basmadığı tuş kalmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben hayatımda böyle bir siyaset tarzı görmedim. FETÖ, PKK, LGBT tuşuna basıldı. Bunlar yetmedi şimdi Milliyetçilik tuşuna basılıyor. Millet, Kandil politikasını, LGBT'yi, PKK'yı, İHA ve SİHA'lar ile oynamayı onaylamadı. 15 gün önce söyledikleriniz tescilli olmuş artık bunlar unutulmaz. Van'da Ekrem İmamoğlu'nun HDP bayrakları altında söylediği sözler unutulur mu? 'Apo serbest kalacak, Selo özgür kalacak' diye bağıranlar unutulur mu? Hiçbiri unutulmaz. Millet, ferasetli bir cevap verdi. Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk. PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü. Bize PKK'yı, Kandil'i oylattılar. Kandil politikası, ABD'nin talimatıyla CHP tarafından uygulanan bir politikadır. Bunların her birini görüyoruz. Değerleri istismar eden bir ekip var karşımızda. Aile yapısını, değerleri istismar ediyor. Her şeyi birbirine karıştıran bir yapıyla karşı karşıyayız. Millet bunu görüyor."'HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil'Muhalefetin dengesinin bozulduğunu vurgulayan Soylu, "Kendilerini o kadar motive etmişler ki, yankı odaları dedikleri odanın içinde kalmışlar. 'Kesinlikle kazanacağız.' diyorlar, sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunu da yıllardır 'çaldılar' diyerek ifade ediyorlar. Kendi toplumunu, kendi partilerini kandırıyorlar, bu kadar ahlaktan yoksunlar. CHP, PKK ile HDP'yi meşru hale getirmeye çalışıp, HÜDA PAR'ın terörle iltisaklı olabileceğini anlatmaya çalışıyor. HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.'Biz bu coğrafyada kimseye sırtımızı dönmedik'Bakan Soylu, Türkiye'de Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin olduğunu dile getirerek, "Bundan 6 yıl öncesinden daha az. Türkiye'de 2017'den itibaren Suriyeli sığınmacı sayısı artmıyor. Şimdi ateş bacayı sardı, 'Suriyeliler üzerinden oy alabilir miyim?' anlayışı üzerine gidiyorlar. Dün Kandil ve LGBT'ye ses çıkarmadınız, "Suriyelileri geri göndereceğiz" diyorsunuz. Ölüme mi göndereceksiniz? Suriye'nin özellikle Kuzey Halep bölgesinde çok ciddi adımlar atıldı. Oranın altyapısını, suyunu, yolunu yaptık. Organize sanayi siteleri yaptık. Biz bu coğrafyada kimseye sırtımızı dönmedik. İnsanlar ölüme gönderilemez" diye konuştu.Süleyman Soylu, PKK/PYD Eş Başkanı Salih Müslim ile CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'nun yapışık ikiz olduğunu aktararak, "Birbirleriyle aynı şeyi söylüyorlar. Müslim, Tayyip Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa Kılıçdaroğlu da o kadar nefret ediyor. Aynı dili kullanıyorlar. PKK ve HDP ile iş yapan herkes yandı, siyasetten silindi. Bir terör örgütüne nasıl böyle alan açılır? Selahattin Demirtaş bir terörist, yüzlerce insan onun yüzünden canını kaybetti" ifadesini kullandı.Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıldır Türkiye için çalıştığını bu nedenle seçime sayılı günler kala tüm AK Parti teşkilatlarının çok çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Bir gram uyumadan bu vefayı ödemek zorundayız. Bu fırsat bir daha elimize geçmez. Rehavet, bu dönemde yapılabilecek en büyük ihanettir " dedi.
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, hdp, millet ittifakı
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, hdp, millet ittifakı

Bakan Soylu: Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk, PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü

03:17 22.05.2023 (güncellendi: 03:23 22.05.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerde millet, ferasetli bir cevap verdi. Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk. PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü. Bize PKK'yı, Kandil'i oylattılar" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, 24 TV'de katıldığı programda, Avrupa'nın, Türkiye'yi yıllardır demokrasi ve hukuk açığı üzerinden eleştirdiğini, yaftaladığını ancak bu anlayışın tamamen ortadan kalktığı bir döneme adım atıldığını söyledi.
Herkese rehavete kapılamadan sandığa gelmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu aktaran Soylu, "Sürekli, 'Tayyip Erdoğan yenilirse vermez.' dendi ama öyle olmadı. Bundan önce de birçok yerde seçim kaybedildi ve verildi. 'Türkiye antidemokratik bir ülke' denmeye çalışıldı. Oysa biz 14 Mayıs'ta bir demokrasi şenliği yaşadık. O gece iki belediye başkanı açıklama yaptı. Bu açıklamalar toplumun sinir uçlarıyla oynayacak açıklamaydı. Kural bellidir, yüzde 50+1 aldın mı meşru oluyorsun, kim ne söylerse söylesin" diye konuştu
AK Parti'nin yeni siyaset diline değinen Soylu, "AK Parti 21 yıldır Türkiye'de yeni bir siyaset dili oluşturdu, toplumun her kesimini gören bir siyaset anlayışı var. Bugün Defne'de hastane açıldı. Defne'de yüzde 8 oy aldık. Biz bu meseleye bakmayız. Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyonun cumhurbaşkanı, bu devlet de 85 milyonun devleti. Biz, meseleye böyle bakarız. 'Bana oy verirse araya hizmet götürüm' bakışının kabul edilemez. Bu yaklaşım CHP'de her zaman vardır" ifadelerine yer verdi.

'PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü'

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basmadığı tuş kalmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben hayatımda böyle bir siyaset tarzı görmedim. FETÖ, PKK, LGBT tuşuna basıldı. Bunlar yetmedi şimdi Milliyetçilik tuşuna basılıyor. Millet, Kandil politikasını, LGBT'yi, PKK'yı, İHA ve SİHA'lar ile oynamayı onaylamadı. 15 gün önce söyledikleriniz tescilli olmuş artık bunlar unutulmaz. Van'da Ekrem İmamoğlu'nun HDP bayrakları altında söylediği sözler unutulur mu? 'Apo serbest kalacak, Selo özgür kalacak' diye bağıranlar unutulur mu? Hiçbiri unutulmaz. Millet, ferasetli bir cevap verdi. Çok büyük bir uçuruma gidiyorduk. PKK'yı, HDP'yi seçime soktular, millet bunu gördü. Bize PKK'yı, Kandil'i oylattılar. Kandil politikası, ABD'nin talimatıyla CHP tarafından uygulanan bir politikadır. Bunların her birini görüyoruz. Değerleri istismar eden bir ekip var karşımızda. Aile yapısını, değerleri istismar ediyor. Her şeyi birbirine karıştıran bir yapıyla karşı karşıyayız. Millet bunu görüyor."

'HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil'

Muhalefetin dengesinin bozulduğunu vurgulayan Soylu, "Kendilerini o kadar motive etmişler ki, yankı odaları dedikleri odanın içinde kalmışlar. 'Kesinlikle kazanacağız.' diyorlar, sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunu da yıllardır 'çaldılar' diyerek ifade ediyorlar. Kendi toplumunu, kendi partilerini kandırıyorlar, bu kadar ahlaktan yoksunlar. CHP, PKK ile HDP'yi meşru hale getirmeye çalışıp, HÜDA PAR'ın terörle iltisaklı olabileceğini anlatmaya çalışıyor. HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

'Biz bu coğrafyada kimseye sırtımızı dönmedik'

Bakan Soylu, Türkiye'de Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin olduğunu dile getirerek, "Bundan 6 yıl öncesinden daha az. Türkiye'de 2017'den itibaren Suriyeli sığınmacı sayısı artmıyor. Şimdi ateş bacayı sardı, 'Suriyeliler üzerinden oy alabilir miyim?' anlayışı üzerine gidiyorlar. Dün Kandil ve LGBT'ye ses çıkarmadınız, "Suriyelileri geri göndereceğiz" diyorsunuz. Ölüme mi göndereceksiniz? Suriye'nin özellikle Kuzey Halep bölgesinde çok ciddi adımlar atıldı. Oranın altyapısını, suyunu, yolunu yaptık. Organize sanayi siteleri yaptık. Biz bu coğrafyada kimseye sırtımızı dönmedik. İnsanlar ölüme gönderilemez" diye konuştu.
Süleyman Soylu, PKK/PYD Eş Başkanı Salih Müslim ile CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'nun yapışık ikiz olduğunu aktararak, "Birbirleriyle aynı şeyi söylüyorlar. Müslim, Tayyip Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa Kılıçdaroğlu da o kadar nefret ediyor. Aynı dili kullanıyorlar. PKK ve HDP ile iş yapan herkes yandı, siyasetten silindi. Bir terör örgütüne nasıl böyle alan açılır? Selahattin Demirtaş bir terörist, yüzlerce insan onun yüzünden canını kaybetti" ifadesini kullandı.
Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıldır Türkiye için çalıştığını bu nedenle seçime sayılı günler kala tüm AK Parti teşkilatlarının çok çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Bir gram uyumadan bu vefayı ödemek zorundayız. Bu fırsat bir daha elimize geçmez. Rehavet, bu dönemde yapılabilecek en büyük ihanettir " dedi.
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