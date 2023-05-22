https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-koca-insanlik-ve-merhamette-ondeyiz-1071372220.html
Bakan Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz
Bakan Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde açılan 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda “İnsanlık ve merhamette... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T01:29+0300
2023-05-22T01:29+0300
2023-05-22T01:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
defne
hastane
fahrettin koca
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6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımı ile açıldı.Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan, 24 Mart tarihinde temeli atılan hastane bugün hasta kabulüne başlayacak. 300 yatak kapasiteli hastanede 11 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, MR, tomografi, ultrason ve diğer görüntüleme cihazları ve 36 poliklinik bulunuyor. Hastanede görev yapacak sağlık personeli sayısı ise bin 44. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Güzel olmuş mu?” ifadelerini kullanarak hastanenin tanıtım videosunu paylaştı. Bakan Koca, “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” ifadelerini kullanarak açılıştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sağlık personeli ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.
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defne, hastane, fahrettin koca
defne, hastane, fahrettin koca
Bakan Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde açılan 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” dedi.
6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımı ile açıldı.
Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan, 24 Mart tarihinde temeli atılan hastane bugün hasta kabulüne başlayacak. 300 yatak kapasiteli hastanede 11 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, MR, tomografi, ultrason ve diğer görüntüleme cihazları ve 36 poliklinik bulunuyor. Hastanede görev yapacak sağlık personeli sayısı ise bin 44.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Güzel olmuş mu?” ifadelerini kullanarak hastanenin tanıtım videosunu paylaştı. Bakan Koca, “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” ifadelerini kullanarak açılıştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sağlık personeli ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.