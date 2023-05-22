https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-koca-defne-devlet-hastanesinin-hasta-kabulune-basladigini-duyurdu-1071407941.html
Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını duyurdu
Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığına yer verdi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T18:22+0300
2023-05-22T18:22+0300
2023-05-22T18:22+0300
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hatay
fahrettin koca
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve dün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, vatandaşların da ifadelerinin yer aldığı bir videoya yer vererek, "Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Allah devletimize zeval vermesin" notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-koca-insanlik-ve-merhamette-ondeyiz-1071372220.html
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hatay, fahrettin koca, deprem
hatay, fahrettin koca, deprem
Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını duyurdu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığına yer verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve dün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, vatandaşların da ifadelerinin yer aldığı bir videoya yer vererek, "Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Allah devletimize zeval vermesin" notunu düştü.