https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-koca-defne-devlet-hastanesinin-hasta-kabulune-basladigini-duyurdu-1071407941.html

Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını duyurdu

Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Defne Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığına yer verdi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T18:22+0300

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türkiye

hatay

fahrettin koca

deprem

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve dün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, vatandaşların da ifadelerinin yer aldığı bir videoya yer vererek, "Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Allah devletimize zeval vermesin" notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-koca-insanlik-ve-merhamette-ondeyiz-1071372220.html

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