https://sputniknews.com.tr/20230522/bahcesindeki-otlari-bicerken-firlayan-demir-kalbine-saplandi-hayatini-kaybetti-1071397839.html

Bahçesindeki otları biçerken fırlayan demir kalbine saplandı, hayatını kaybetti

Bahçesindeki otları biçerken fırlayan demir kalbine saplandı, hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bahçesinde ot biçerken fırlayan metal kalbine saplanan vatandaş hayatını kaybetti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T15:24+0300

2023-05-22T15:24+0300

2023-05-22T15:27+0300

yaşam

türkiye

çim

bahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1d/1056782607_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4fc3fe0f6fb1413ce0dd0cc2b2aed26c.jpg

Dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Cide ilçesi Köseli köyünde, evinin bahçesinde çim biçme makinesi ile otları biçen Emrullah Kısa, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kısa’nın hayatını kaybettiği ve göğsüne demir parçasının sağlandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kısa’nın cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinde, Kısa’nın ot biçtiği sırada fırlayan demirin kalbine saplanması neticesinde hayatını kaybettiği belirlendiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230522/gece-kulubunde-tezgaha-ispirto-doktuler-3-kisi-yandi-1071387784.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çim, bahçe