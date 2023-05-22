https://sputniknews.com.tr/20230522/bahcesindeki-otlari-bicerken-firlayan-demir-kalbine-saplandi-hayatini-kaybetti-1071397839.html
Bahçesindeki otları biçerken fırlayan demir kalbine saplandı, hayatını kaybetti
Bahçesindeki otları biçerken fırlayan demir kalbine saplandı, hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde bahçesinde ot biçerken fırlayan metal kalbine saplanan vatandaş hayatını kaybetti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:24+0300
2023-05-22T15:24+0300
2023-05-22T15:27+0300
yaşam
türkiye
çim
bahçe
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Dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Cide ilçesi Köseli köyünde, evinin bahçesinde çim biçme makinesi ile otları biçen Emrullah Kısa, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kısa’nın hayatını kaybettiği ve göğsüne demir parçasının sağlandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kısa’nın cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinde, Kısa’nın ot biçtiği sırada fırlayan demirin kalbine saplanması neticesinde hayatını kaybettiği belirlendiği öğrenildi.
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türkiye, çim, bahçe
Bahçesindeki otları biçerken fırlayan demir kalbine saplandı, hayatını kaybetti
15:24 22.05.2023 (güncellendi: 15:27 22.05.2023) Abone ol
Kastamonu’nun Cide ilçesinde bahçesinde ot biçerken fırlayan metal kalbine saplanan vatandaş hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Cide ilçesi Köseli köyünde, evinin bahçesinde çim biçme makinesi ile otları biçen Emrullah Kısa, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kısa’nın hayatını kaybettiği ve göğsüne demir parçasının sağlandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kısa’nın cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinde, Kısa’nın ot biçtiği sırada fırlayan demirin kalbine saplanması neticesinde hayatını kaybettiği belirlendiği öğrenildi.