https://sputniknews.com.tr/20230522/avustralyada-dusen-meteor-gokyuzunu-aydinlatti-1071390868.html

Avustralya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Avustralya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde dün akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T13:51+0300

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meteor

gökyüzü

ışık

video

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Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Mackay ve Cairns kentleri arasındaki birçok noktada bir meteorun düşme anları kaydedildi. Meteorun atmosferde yanmaya başladığı anda ortaya çıkardığı ışık gökyüzünü aydınlattı. Cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında meydana gelen gökyüzü olayı nedeniyle Avustralyalılar kısa süreli bir panik yaşadı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) astrofizikçi Brad Tucker, meteorun boyutunun yarım metre ile 1 metre arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Küçük bir cisim olarak ortaya çıkması, ardından büyük bir ışık oluşması ve sonik patlamayı görmemiz, onun bir meteor olduğunu gösteriyor" dedi.

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meteor, gökyüzü, ışık, video, видео