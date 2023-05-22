https://sputniknews.com.tr/20230522/avustralyada-dusen-meteor-gokyuzunu-aydinlatti-1071390868.html
Avustralya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
Avustralya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
Avustralya’nın Queensland eyaletinde dün akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T13:51+0300
2023-05-22T13:51+0300
2023-05-22T13:57+0300
dünya
meteor
gökyüzü
ışık
video
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Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Mackay ve Cairns kentleri arasındaki birçok noktada bir meteorun düşme anları kaydedildi. Meteorun atmosferde yanmaya başladığı anda ortaya çıkardığı ışık gökyüzünü aydınlattı. Cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında meydana gelen gökyüzü olayı nedeniyle Avustralyalılar kısa süreli bir panik yaşadı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) astrofizikçi Brad Tucker, meteorun boyutunun yarım metre ile 1 metre arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Küçük bir cisim olarak ortaya çıkması, ardından büyük bir ışık oluşması ve sonik patlamayı görmemiz, onun bir meteor olduğunu gösteriyor" dedi.
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Avustralya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
Avustralya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
2023-05-22T13:51+0300
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PT0M31S
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meteor, gökyüzü, ışık, video, видео
meteor, gökyüzü, ışık, video, видео
Avustralya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
13:51 22.05.2023 (güncellendi: 13:57 22.05.2023) Abone ol
Avustralya’nın Queensland eyaletinde dün akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı.
Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Mackay ve Cairns kentleri arasındaki birçok noktada bir meteorun düşme anları kaydedildi.
Meteorun atmosferde yanmaya başladığı anda ortaya çıkardığı ışık gökyüzünü aydınlattı. Cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında meydana gelen gökyüzü olayı nedeniyle Avustralyalılar kısa süreli bir panik yaşadı.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) astrofizikçi Brad Tucker, meteorun boyutunun yarım metre ile 1 metre arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Küçük bir cisim olarak ortaya çıkması, ardından büyük bir ışık oluşması ve sonik patlamayı görmemiz, onun bir meteor olduğunu gösteriyor" dedi.