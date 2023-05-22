https://sputniknews.com.tr/20230522/artyomovskta-son-kalici-binaya-yonelik-hucumun-videosu-yayinlandi-1071408466.html

Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı

Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı

RIA Novosti muhabiri, Artyomovsk’ta son kalıcı binanın düşman güçlerinden temizlenmesine tanık oldu, ardından kent tamamen özgürleştirildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

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video

artyomovsk

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Rus askerlerden biri, “Birliklerimiz, hücum gruplarımız binayı temizledi (Ukrayna kuvvetlerinin olup olmadığını kontrol etti). Her şeyi sessizce ve özenle yaptılar. Okul ve ona bitişik tüm sektörler batı kısmıdır. Her şey tamamen kontrolümüz altında” diye konuştu.Grubunun bu bölgedeki dokuz katlı binaların tamamını kontrol altına aldığını dile getiren asker, bununla birlikte kentten püskürtülen Ukraynalı militanların kente topçu bombardımanı girişimlerinde bulunduklarını ifade etti.

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rusya

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Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı 2023-05-22T23:13+0300 true PT1M08S

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