https://sputniknews.com.tr/20230522/artyomovskta-son-kalici-binaya-yonelik-hucumun-videosu-yayinlandi-1071408466.html
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
RIA Novosti muhabiri, Artyomovsk’ta son kalıcı binanın düşman güçlerinden temizlenmesine tanık oldu, ardından kent tamamen özgürleştirildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T23:13+0300
2023-05-22T23:13+0300
2023-05-22T23:13+0300
video
artyomovsk
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
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Rus askerlerden biri, “Birliklerimiz, hücum gruplarımız binayı temizledi (Ukrayna kuvvetlerinin olup olmadığını kontrol etti). Her şeyi sessizce ve özenle yaptılar. Okul ve ona bitişik tüm sektörler batı kısmıdır. Her şey tamamen kontrolümüz altında” diye konuştu.Grubunun bu bölgedeki dokuz katlı binaların tamamını kontrol altına aldığını dile getiren asker, bununla birlikte kentten püskürtülen Ukraynalı militanların kente topçu bombardımanı girişimlerinde bulunduklarını ifade etti.
artyomovsk
rusya
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Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
2023-05-22T23:13+0300
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video, artyomovsk, rusya, видео, ukrayna
video, artyomovsk, rusya, видео, ukrayna
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
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RIA Novosti muhabiri, Artyomovsk’ta son kalıcı binanın düşman güçlerinden temizlenmesine tanık oldu, ardından kent tamamen özgürleştirildi.
Rus askerlerden biri, “Birliklerimiz, hücum gruplarımız binayı temizledi (Ukrayna kuvvetlerinin olup olmadığını kontrol etti). Her şeyi sessizce ve özenle yaptılar. Okul ve ona bitişik tüm sektörler batı kısmıdır. Her şey tamamen kontrolümüz altında” diye konuştu.
Grubunun bu bölgedeki dokuz katlı binaların tamamını kontrol altına aldığını dile getiren asker, bununla birlikte kentten püskürtülen Ukraynalı militanların kente topçu bombardımanı girişimlerinde bulunduklarını ifade etti.