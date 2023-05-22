Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/artyomovskta-son-kalici-binaya-yonelik-hucumun-videosu-yayinlandi-1071408466.html
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
RIA Novosti muhabiri, Artyomovsk’ta son kalıcı binanın düşman güçlerinden temizlenmesine tanık oldu, ardından kent tamamen özgürleştirildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T23:13+0300
2023-05-22T23:13+0300
video
artyomovsk
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071417144_0:2:2161:1217_1920x0_80_0_0_600225faf315fed9594173fd108a9fc9.jpg
Rus askerlerden biri, “Birliklerimiz, hücum gruplarımız binayı temizledi (Ukrayna kuvvetlerinin olup olmadığını kontrol etti). Her şeyi sessizce ve özenle yaptılar. Okul ve ona bitişik tüm sektörler batı kısmıdır. Her şey tamamen kontrolümüz altında” diye konuştu.Grubunun bu bölgedeki dokuz katlı binaların tamamını kontrol altına aldığını dile getiren asker, bununla birlikte kentten püskürtülen Ukraynalı militanların kente topçu bombardımanı girişimlerinde bulunduklarını ifade etti.
artyomovsk
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı
2023-05-22T23:13+0300
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071417144_268:0:1892:1218_1920x0_80_0_0_5bacddcbbd946c6f7b85c8a515372d22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, artyomovsk, rusya, видео, ukrayna
video, artyomovsk, rusya, видео, ukrayna

Artyomovsk’ta son kalıcı binaya yönelik hücumun videosu yayınlandı

23:13 22.05.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
RIA Novosti muhabiri, Artyomovsk’ta son kalıcı binanın düşman güçlerinden temizlenmesine tanık oldu, ardından kent tamamen özgürleştirildi.
Rus askerlerden biri, “Birliklerimiz, hücum gruplarımız binayı temizledi (Ukrayna kuvvetlerinin olup olmadığını kontrol etti). Her şeyi sessizce ve özenle yaptılar. Okul ve ona bitişik tüm sektörler batı kısmıdır. Her şey tamamen kontrolümüz altında” diye konuştu.
Grubunun bu bölgedeki dokuz katlı binaların tamamını kontrol altına aldığını dile getiren asker, bununla birlikte kentten püskürtülen Ukraynalı militanların kente topçu bombardımanı girişimlerinde bulunduklarını ifade etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала