Araştırma: Güvenli olmayan bir mahallede yaşamak obezite riskini artırıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
13:16
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
13:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
14:17
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
14:36
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
14:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
Canlı
17:54
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:48
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:46
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230522/arastirma-guvenli-olmayan-bir-mahallede-yasamak-obezite-riskini-artiriyor-1071394312.html
Araştırma: Güvenli olmayan bir mahallede yaşamak obezite riskini artırıyor
Araştırma: Güvenli olmayan bir mahallede yaşamak obezite riskini artırıyor
Hollanda'da yapılan bir araştırma, güvenli bir mahallede yaşamanın kilo verme üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu, güvenli olmayan bir mahallede yaşamanın... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T14:45+0300
2023-05-22T14:52+0300
yaşam
obezite
irlanda
hollanda
rotterdam
mahalle
bilimsel
bilimsel araştırma
güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0f/1051787820_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44798953985f9ffeec1982995ea9f6f5.jpg
Hollandalı araştırmacılar, çağımızın yaygın hastalıkları arasında yer alan obeziteye ilişkin beslenmeye ve düzenli egzersiz yapma gibi faktörlerin etkileri hemen hemen herkes tarafından bilinse de yaşanılan çevrenin obezite üzerinde ne gibi etkiler yarattığı konusundaki belirsizliği mercek altına aldı.Roterdam Tıp Merkezi Üniversitesi'nden bilim insanlarının İrlanda'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde sunumunu yaptıkları araştırmada obeziteden muzdarip 122 kişi incelendi. Katılımcıların yüzde 74'ü Vücut Kitle Endeksi (BMI) ortalama 39 olan kadınlardan seçildi. Katılımcılara aralarında beslenme danışmanlığı, egzersiz, ve bilişsel davranışçı terapinin de aralarında bulunduğu çeşitli konularda destek sağlandı. 18 aylık süre sonunda araştırmacılar, katılımcıların kilosu ve bel ölçüsü verilerini karşılaştırdı. Programa dahil olmadan önce katılımcılara yöneltilen sorular arasında, yaşadıkları çevreye ilişkin sorular yer aldı. Yaşanan çevreye ilişkin sorularda mahalle güvenliği, çekiciliği, sosyal uyumunun yanı sıra marketlere ve spor merkezlerine erişilebilirliği olmak üzere 5 faktör esas alındı. Güvenlik konusunda suç işlenme endişesi, sözlü ya da fiziksel saldırılar, yolda yürürken rahat hissetme, yoğun trafiğin bulunduğu bölgelerde bisiklet sürebilme, akşam ve gece saatlerinde sokak ışıklandırmalarının bulunması gibi özellikler incelendi. Sosyal uyum konusunda ise katılımcıların mahallede kendilerini yalnız hissedip hissetmediği, komşularıyla ne derece etkileşimde bulundukları ve birbirlerine yardım etmeye ne ölçüde istekli oldukları gibi sorular yöneltildi. Güvenli mahallede oturanlar daha fazla kilo verdiAraştırma sonuçlarında, mahalle güvenliğinde kaydedilen 1 puanlık artışın ilk 10 haftada yüzde 1.3 daha fazla kilo verme arasında ilişki olduğu görüldü. Uzun vadede ise güvenliğin kilo üzerinde ortalama yüzde 3.2, bel ölçüsünün azalmasında ise yüzde 2.6 etkili olduğu belirtildi. Bilim insanları katılımcıların kilo, boy ve bel ölçülerini ilk olarak programın başında, daha sonra 10. hafta bitiminde ve programın sona erdiği 18 ay sonunda kayıt altına aldı. Sonuçlara göre güvenli mahallede oturan katılımcıların hem ilk 10 hafta sonunda hem de 18 ay bitiminde çok daha fazla kilo kaybettiği ve bel ölçülerinin azaldığı görüldü.Elde ettikleri verileri değerlendiren Rotterdam Tıp Merkezi Üniversitesi'nden Boelle Brouwer, “Mahalle güvenliğinin önemli olmasının birkaç muhtemel nedeni olabilir. İnsanlar kendilerini güvende hissetmezlerse dışarı çıkmaya daha az istekli olabiliyor ve bu da daha az fiziksel aktivite yapmalarına neden oluyor" dedi.Brouwer, bir diğer muhtemel faktörü ise şu sözlerle açıkladı:Araştırmacı, verileri şöyle değerlendirdi:
irlanda
hollanda
rotterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0f/1051787820_114:0:762:486_1920x0_80_0_0_0beddec791d42e35ac0a268440013a99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
obezite, irlanda, hollanda, rotterdam, mahalle, bilimsel, bilimsel araştırma, güvenlik
obezite, irlanda, hollanda, rotterdam, mahalle, bilimsel, bilimsel araştırma, güvenlik

Araştırma: Güvenli olmayan bir mahallede yaşamak obezite riskini artırıyor

14:45 22.05.2023 (güncellendi: 14:52 22.05.2023)
© AAGöbekli insan, obezite, kilo
Göbekli insan, obezite, kilo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Hollanda'da yapılan bir araştırma, güvenli bir mahallede yaşamanın kilo verme üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu, güvenli olmayan bir mahallede yaşamanın ise obezite riskini artırdığını ortaya koydu.
Hollandalı araştırmacılar, çağımızın yaygın hastalıkları arasında yer alan obeziteye ilişkin beslenmeye ve düzenli egzersiz yapma gibi faktörlerin etkileri hemen hemen herkes tarafından bilinse de yaşanılan çevrenin obezite üzerinde ne gibi etkiler yarattığı konusundaki belirsizliği mercek altına aldı.
Roterdam Tıp Merkezi Üniversitesi'nden bilim insanlarının İrlanda'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde sunumunu yaptıkları araştırmada obeziteden muzdarip 122 kişi incelendi. Katılımcıların yüzde 74'ü Vücut Kitle Endeksi (BMI) ortalama 39 olan kadınlardan seçildi. Katılımcılara aralarında beslenme danışmanlığı, egzersiz, ve bilişsel davranışçı terapinin de aralarında bulunduğu çeşitli konularda destek sağlandı. 18 aylık süre sonunda araştırmacılar, katılımcıların kilosu ve bel ölçüsü verilerini karşılaştırdı.
Programa dahil olmadan önce katılımcılara yöneltilen sorular arasında, yaşadıkları çevreye ilişkin sorular yer aldı. Yaşanan çevreye ilişkin sorularda mahalle güvenliği, çekiciliği, sosyal uyumunun yanı sıra marketlere ve spor merkezlerine erişilebilirliği olmak üzere 5 faktör esas alındı.
Güvenlik konusunda suç işlenme endişesi, sözlü ya da fiziksel saldırılar, yolda yürürken rahat hissetme, yoğun trafiğin bulunduğu bölgelerde bisiklet sürebilme, akşam ve gece saatlerinde sokak ışıklandırmalarının bulunması gibi özellikler incelendi.
Sosyal uyum konusunda ise katılımcıların mahallede kendilerini yalnız hissedip hissetmediği, komşularıyla ne derece etkileşimde bulundukları ve birbirlerine yardım etmeye ne ölçüde istekli oldukları gibi sorular yöneltildi.

Güvenli mahallede oturanlar daha fazla kilo verdi

Araştırma sonuçlarında, mahalle güvenliğinde kaydedilen 1 puanlık artışın ilk 10 haftada yüzde 1.3 daha fazla kilo verme arasında ilişki olduğu görüldü. Uzun vadede ise güvenliğin kilo üzerinde ortalama yüzde 3.2, bel ölçüsünün azalmasında ise yüzde 2.6 etkili olduğu belirtildi.
Bilim insanları katılımcıların kilo, boy ve bel ölçülerini ilk olarak programın başında, daha sonra 10. hafta bitiminde ve programın sona erdiği 18 ay sonunda kayıt altına aldı. Sonuçlara göre güvenli mahallede oturan katılımcıların hem ilk 10 hafta sonunda hem de 18 ay bitiminde çok daha fazla kilo kaybettiği ve bel ölçülerinin azaldığı görüldü.
Elde ettikleri verileri değerlendiren Rotterdam Tıp Merkezi Üniversitesi'nden Boelle Brouwer, “Mahalle güvenliğinin önemli olmasının birkaç muhtemel nedeni olabilir. İnsanlar kendilerini güvende hissetmezlerse dışarı çıkmaya daha az istekli olabiliyor ve bu da daha az fiziksel aktivite yapmalarına neden oluyor" dedi.
Brouwer, bir diğer muhtemel faktörü ise şu sözlerle açıkladı:
"İnsanların güvensizlik hissetmesi, sağlıksız yeme davranışına ve kilo alımına katkıda bulunabilecek stres düzeylerini artırıyor olabilir. Mahalle güvenliğinin diğer faktörlerle ilişkili olduğunu da göz ardı edemeyiz. Mesela, tespit ettiğimiz ilişki için önemli olabilecek yoksulluk gibi.”
Araştırmacı, verileri şöyle değerlendirdi:
"Elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki, yaşadığınız yerde güvenliksiz hissediyorsanız, bu durum beslenme ve egzersiz gibi çeşitli hayat tarzı değişikliklerine vereceğiniz başarılı bir kilo kaybı süreci elde etme şansınızı azaltabilir. Mahalle güvenliğinin kilo ve bel ölçüsünü nasıl etkilediğini ve güvenlik duygusunun barınma, stres veya yoksulluk gibi diğer faktörlerle bağlantılı olup olmadığını anlayabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала