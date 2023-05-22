https://sputniknews.com.tr/20230522/almanyanin-o-sehri-dunyanin-seks-baskenti-secildi-1071409991.html

Almanya'nın o şehri 'dünyanın seks başkenti' seçildi

Almanya'nın o şehri 'dünyanın seks başkenti' seçildi

Lust dergisi, gey barları ve LGBT etkinlikleriyle dolup taşan Köln şehrinin 'eşcinseller için cazibe merkezine' dönüştüğünü ve Kölnlüler için 'seksin yeni din... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:05+0300

2023-05-22T21:05+0300

2023-05-22T21:23+0300

yaşam

köln

seks

almanya

lgbt

lgbti

cinsel

özgür

din

eşcinsel

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Almanya'nın Köln şehri, Lust dergisi tarafından 'dünyanın cinsel açıdan en özgürleşmiş şehri' ilan edildi.Lust'un derlediği listenin ilk 5'inde Köln'ü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin gece hayatıyla meşhur West Hollywood şehri, Hollanda'nın Kırmızı Fener Sokağı, gece kulüpleri ve partileriyle meşhur Amsterdam şehri, İspanya'nın geceleri uyunmayan başkenti Madrid ve Almanya'nın alternatif müzik ve dans yelpazesinin geniş başkenti Berlin takip etti. Köln'ün yıllık 23 LGBT etkinliği, 4 onur festivali, 17 gey barı ve 19 seks dükkanına evsahipliği yaparak bileğinin hakkıyla liste başına yerleştiğini dile getiren Lust dergisi, "Köln, karnavalı ve katedraliyle dünya çapında tanınır. Fakat bu kozmopolit, hoşgörülü şehrin sakinlerinin çoğu için seks yeni dindir" diye yazarak şöyle devam etti:"Ren kıyısındaki şehir, özellikle cinsel anlamda gerçek bir özgürlük ve açıklık modeli ve sakinleri, değerlerini paylaşan benzer düşüncelere sahip ziyaretçileri yürekten bağrına basıyor. Eşitlik konusunda ısrar etmek yerine, Köln, herkesin benzersizliğini kutluyor."Dergi, her şehri en çok LGBT sahnesi üzerinden değerlendirdi ve her lokasyonda kişi başına düşen gey barlar, seks dükkanları ve LGBT etkinliklerinin sayısına göre puan verdi. Aynı zamanda eşcinsel olan, geleneksel olmayan cinselliklerin yasal durumunu da inceleyerek en müsamahakar yargı yetkisi alanlarını ödüllendirdi.Almanya'da eşcinsel çiftler evlenebiliyor, fuhuş yasal ve Almanlar yasal düzeyde ameliyat olmadan cinsiyet değiştirebiliyor. Köln'de şehrin sol görüşlü belediye meclisinin 2010'dan beri bir LGBT ofisi var.Ama Köln oldum bittim böyle bir üne sahip değildi. Almanya'daki Katolikliğin tarihi merkezinde her ne kadar Nazi partisi 1930'larda tutunamadıysa da, sosyal muhafazakarlık, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra onlarca yıl hüküm sürdü.Zaten göçmen şehri olan ve üstüne 2015 sığınmacı krizi göğüsleyen Köln, 2016'da yeni yıl kutlamaları sırasında göçmenlerin 1000'den fazla tecavüz ve cinsel saldırısına yerel yetkililerin kayıtsız kalmasıyla gündem olmuştu. Belediye Başkanı Henriette Reker, saldırı furyasının ardından, kadınlara gruplar halinde gezmeleri ve yabancı erkekleri kol mesafesinde tutmalarını söyleyerek öfkeye neden olmasına rağmen 2020'de yeniden seçildi.

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