ABD, Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin yerel... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

Günlük basın toplantısında konuşan Miller, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, "New York'taki Türkevi'ne yönelik vandalizm haberlerini gördük. Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Hizmetleri soruşturma konusunda yerel kolluk makamları ile çalışıyor. ABD'de suç olan diplomatik misyonlara yönelik şiddeti ve vandalizmi kınıyoruz” dedi.Sözcü konuya ilişkin diğer soruları New York Polis Departmanı'na yönlendirdi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden saldırıya kınamaÖte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınlandı.Mesajda, "New York'taki Türkevi'ne gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz. Diplomatik Güvenlik Hizmetlerimiz, bu soruşturmada ve bu tesisler ile orada çalışan diplomatların güvenliğini sağlama hususunda yerel kolluk kuvvetleri yetkilileriyle birlikte çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.'ABD'den saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

