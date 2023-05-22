https://sputniknews.com.tr/20230522/abd-turkevine-yonelik-saldiriyi-kinadi-1071417753.html
ABD, Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı
ABD, Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin yerel... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T23:11+0300
2023-05-22T23:11+0300
2023-05-22T23:11+0300
dünya
abd
new york
türkiye
saldırı
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Günlük basın toplantısında konuşan Miller, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, "New York'taki Türkevi'ne yönelik vandalizm haberlerini gördük. Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Hizmetleri soruşturma konusunda yerel kolluk makamları ile çalışıyor. ABD'de suç olan diplomatik misyonlara yönelik şiddeti ve vandalizmi kınıyoruz” dedi.Sözcü konuya ilişkin diğer soruları New York Polis Departmanı'na yönlendirdi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden saldırıya kınamaÖte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınlandı.Mesajda, "New York'taki Türkevi'ne gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz. Diplomatik Güvenlik Hizmetlerimiz, bu soruşturmada ve bu tesisler ile orada çalışan diplomatların güvenliğini sağlama hususunda yerel kolluk kuvvetleri yetkilileriyle birlikte çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.'ABD'den saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.
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abd, new york, türkiye, saldırı
abd, new york, türkiye, saldırı
ABD, Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin yerel kolluk makamları ile saldırıyı soruşturduğunu açıkladı.
Günlük basın toplantısında konuşan Miller, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, "New York'taki Türkevi'ne yönelik vandalizm haberlerini gördük. Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Hizmetleri soruşturma konusunda yerel kolluk makamları ile çalışıyor. ABD'de suç olan diplomatik misyonlara yönelik şiddeti ve vandalizmi kınıyoruz” dedi.
Sözcü konuya ilişkin diğer soruları New York Polis Departmanı'na yönlendirdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden saldırıya kınama
Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınlandı.
Mesajda, "New York'taki Türkevi'ne gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz. Diplomatik Güvenlik Hizmetlerimiz, bu soruşturmada ve bu tesisler ile orada çalışan diplomatların güvenliğini sağlama hususunda yerel kolluk kuvvetleri yetkilileriyle birlikte çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.
'ABD'den saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.