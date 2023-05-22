https://sputniknews.com.tr/20230522/-iyi-partide-kurultay-tarihleri-belli-oldu-1071390512.html

İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu

İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu

İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T13:51+0300

2023-05-22T13:51+0300

2023-05-22T13:51+0300

politika

iyi parti

meral akşener

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İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."

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iyi parti, meral akşener