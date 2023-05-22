https://sputniknews.com.tr/20230522/-iyi-partide-kurultay-tarihleri-belli-oldu-1071390512.html
İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T13:51+0300
2023-05-22T13:51+0300
2023-05-22T13:51+0300
politika
iyi parti
meral akşener
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İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."
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iyi parti, meral akşener
İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
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İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.
İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.
Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."