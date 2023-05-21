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09:00
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ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
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10:00
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Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor
Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T21:57+0300
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başbakan
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avrupa
seçim
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Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'nin oy oranı yüzde 41'i geçti.Sandıkların yüzde 37.49 oranında açıldığı sonuçlara göre, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL İttifakı yüzde 12.4, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6.86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4.52 ile sıralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230521/yunanistanda-secmenler-genel-secim-icin-sandik-basinda-1071358496.html
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başbakan, yunanistan, avrupa, seçim, oy
başbakan, yunanistan, avrupa, seçim, oy

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor

21:57 21.05.2023
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDISYunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.
Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
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Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.
Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'nin oy oranı yüzde 41'i geçti.
Sandıkların yüzde 37.49 oranında açıldığı sonuçlara göre, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.
İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL İttifakı yüzde 12.4, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6.86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4.52 ile sıralandı.
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
DÜNYA
Yunanistan'da seçmenler genel seçim için sandık başında
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