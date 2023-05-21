https://sputniknews.com.tr/20230521/turk--judocular-avrupa-kupasinin-ilk-gununde-5-madalya-aldi-1071358068.html

Türk judocular, Avrupa Kupası'nın ilk gününde 5 madalya aldı

Türk judocular, Avrupa Kupası'nın ilk gününde 5 madalya aldı

Türk milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Kupası'nın ilk gününde bir gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T04:46+0300

2023-05-21T04:46+0300

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spor

judo

türkiye

madalya

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Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, başkent Saraybosna'daki organizasyonda kadınlar 52 kiloda Zeliha Cinci gümüş, 48 kiloda Melisa Aslan, 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan'ın bronz madalya aldığı belirtildi. Erkeklerde ise 66 kiloda Abdullah Berkin Özcan'ın organizasyonu bronz madalyayla tamamladığı aktarıldı.Organizasyonda yarın 12 milli sporcunun tatamiye çıkacağı kaydedildi.

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judo, türkiye, madalya