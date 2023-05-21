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ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/sinan-ogandan-11-maddelik-aciklama-turk-milliyetcilerini-kilit-konumuna-yukselttik---1071356584.html
Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama: 'O an geliyor'
Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama: 'O an geliyor'
14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 11 maddelik açıklama yayımlayarak, "HDP üzerinden oluşturulan 'kilit... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
ata ittifakı
hdp
atatürkçülük
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, seçim sonucunu değerlendirdiği paylaşımda, #OAnGeliyor ve #Pazartesi hashtag'lerini kullandı."Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde" diyen Oğan, 11 maddelik açıklamasında şunları söyledi:Oğan, açıklamanın sonunda "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
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sinan oğan, ata ittifakı, hdp, atatürkçülük
sinan oğan, ata ittifakı, hdp, atatürkçülük

Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama: 'O an geliyor'

00:16 21.05.2023 (güncellendi: 00:22 21.05.2023)
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© AA
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14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 11 maddelik açıklama yayımlayarak, "HDP üzerinden oluşturulan 'kilit parti' söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik" ifadelerini kullandı.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, seçim sonucunu değerlendirdiği paylaşımda, #OAnGeliyor ve #Pazartesi hashtag'lerini kullandı.
"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde" diyen Oğan, 11 maddelik açıklamasında şunları söyledi:
Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,
HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,
İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta “yedek” olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,
Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,
Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,
İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi “dikkate almak istemeyen”, “saymaya gerek görmeyen” siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,
Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,
PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,
HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,
Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.
Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.
Oğan, açıklamanın sonunda "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
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