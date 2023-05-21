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Şenol Güneş: Mantık dışı, hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş: Mantık dışı, hukuk dışı bir lig
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti ardından, hakem kararlarını eleştirerek, "Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T23:34+0300
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spor
şenol güneş
lig
hukuk
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Tamamına bakarsak maçta hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoru." dedi.Güneş, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un bu senenin yıldızı olarak lige renk kattığını, hak ettiği dördüncülüğü garantilediğini, bugün de üçüncü olabilmek için kendilerini zorlamak istediğini belirtti.Rakiplerinin motivasyonlarının güzel olduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi:'Yeni yeni takım olmaya başladık'Güneş, "Geriye düştüğünüz son 5 maçı kazandınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, gülerek, "Soracağım oyunculara 'Niye böyle yapıyorsunuz?' diye. Bir daha yapmasınlar." cevabını verdi.Deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:Devre arasında değiştirmeyi düşündüğü futbolcuların ikinci yarıda maça asılmalarının güzel bir şey olduğunu aktaran Güneş, "Bu güzel ama oyunun başından sonuna kadar hep öyle güzel olmalı. Beşiktaş'ın, yeni bir anlayışla, bir oyun felsefesiyle lige renk katarken bugünkü oyunu bile yeterli görmemesi gerekiyor. Sonuçlar ne olursa olsun. Her oyuncu kendini geliştirmeli. İyinin üzerine yeni iyiler koyup takımı büyütmeli. Bir rekabet olacak, hem bu sene için hem gelecek sene için" ifadelerini kullandı.Güneş, "Ligin kaderini etkileyen masabaşı kararı var. Ligden düşecek takım sayısı azaltıldığı için ligin kaderi de etkileniyor. Beşiktaş'ın iki maçı kaldı. İkinci devredeki performansınızı ve bu kararları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu, "Masabaşı kararlara girmek istemiyorum" şeklinde yanıtladı.Futbol oynamayı düşünen takım ve oyuncuların önünü açmak gerektiğini ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:Ligde takımların bazı haftalarda maçları olmamasına değinen Güneş, "Lig planlanırken ligi iyi planlamak lazım." dedi.Güneş, "Maçın hakemine her iki teknik adamın yoğun itirazları vardı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kırmızı kart gördü. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:
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şenol güneş, lig, hukuk
şenol güneş, lig, hukuk

Şenol Güneş: Mantık dışı, hukuk dışı bir lig

23:34 21.05.2023
© İHAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© İHA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti ardından, hakem kararlarını eleştirerek, "Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Tamamına bakarsak maçta hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoru." dedi.
Güneş, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un bu senenin yıldızı olarak lige renk kattığını, hak ettiği dördüncülüğü garantilediğini, bugün de üçüncü olabilmek için kendilerini zorlamak istediğini belirtti.
Rakiplerinin motivasyonlarının güzel olduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi:
"Biz de oyuna düşündüğümüzün altında başladık, yavaş başladık. Uyurgezer gibiydik. Yediğimiz gol zaten ilk yarının hepsini anlatıyor. Taçta bile oyuna dönmeyen bir takım olarak söylenecek bir şey bulamıyorum. Ayağımızda olan topu kaybettik. Rakibi karşılamada eksik kaldık. Bir iki pozisyon bulduk ama daha iyi olmalıydık. Ama tamamına bakarsak maçta hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum."

'Yeni yeni takım olmaya başladık'

Güneş, "Geriye düştüğünüz son 5 maçı kazandınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, gülerek, "Soracağım oyunculara 'Niye böyle yapıyorsunuz?' diye. Bir daha yapmasınlar." cevabını verdi.
Deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:
"Bir Trabzon maçı 0-0 bitti. 'Keşke gol yeseydik.' diyoruz o zaman. Bazen böyle oluyor ama dediğiniz doğru. Biz başında da kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Gol yedikten sonra da... Önemli olan bu. Hırslı, kazanma ruhu olan ama aynı zamanda aklını iyi kullanan takım olmak gerekirken oyun başlarında konsantrasyon, motivasyon etkisi olabilir. Yavaş oyunlarımız, adaptasyonlarımız, hızlı tempolu oynamamak gibi dertlerimiz var herhalde. Hep söylüyorum yeni yeni takım olmaya başladık. Bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Ama bu takımın oynadığı oyundan sonra oyuncuları da yeterli görüp eğer rehavete giderseler bugünleri ararlar. Beklenti büyüdükten sonra o beklentiye cevap vermek, çok çalışmak ve daha güzel oyunlar, sonuçlar almak gerekiyor. Onun farkında olmak gerekiyor. Bugün zaten onu hissettik."
Devre arasında değiştirmeyi düşündüğü futbolcuların ikinci yarıda maça asılmalarının güzel bir şey olduğunu aktaran Güneş, "Bu güzel ama oyunun başından sonuna kadar hep öyle güzel olmalı. Beşiktaş'ın, yeni bir anlayışla, bir oyun felsefesiyle lige renk katarken bugünkü oyunu bile yeterli görmemesi gerekiyor. Sonuçlar ne olursa olsun. Her oyuncu kendini geliştirmeli. İyinin üzerine yeni iyiler koyup takımı büyütmeli. Bir rekabet olacak, hem bu sene için hem gelecek sene için" ifadelerini kullandı.
Güneş, "Ligin kaderini etkileyen masabaşı kararı var. Ligden düşecek takım sayısı azaltıldığı için ligin kaderi de etkileniyor. Beşiktaş'ın iki maçı kaldı. İkinci devredeki performansınızı ve bu kararları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu, "Masabaşı kararlara girmek istemiyorum" şeklinde yanıtladı.
Futbol oynamayı düşünen takım ve oyuncuların önünü açmak gerektiğini ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim aldığımız puanların iyi olması, takımın iyi olmasıyla orantılı. Oyuncuların iyi olmasıyla orantılı. Ama dediğinize de yüzde 100 katılıyorum. Yani bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum."
Ligde takımların bazı haftalarda maçları olmamasına değinen Güneş, "Lig planlanırken ligi iyi planlamak lazım." dedi.
Güneş, "Maçın hakemine her iki teknik adamın yoğun itirazları vardı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kırmızı kart gördü. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Hakemle ilgili çok şey yapmak istemedim ama maç içerisinde ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz sağlığım bozuktu herhalde. Midem rahatsızdı. Belki ondan olabilir. Ama verdiği faullerin birçoğunda yani seyirci baskısı altına verildiğini hissettiğim için söyledim. Penaltıdır, goldür, onları söylemiyorum. O aynı şekilde Montella için de geçerli. Ben niye dışarı atıldığını göremedim. 'Sahaya girdi' falan diyorlar ama biz de girdik sahaya. Hakeme dokunmuşsa onu bilmiyorum. Üzüldüm yani. Çünkü başarılı, iyi giden, iyi bir ekibin hocası.
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