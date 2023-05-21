https://sputniknews.com.tr/20230521/senol-gunes-mantik-disi-hukuk-disi-bir-lig-1071371126.html

Şenol Güneş: Mantık dışı, hukuk dışı bir lig

Şenol Güneş: Mantık dışı, hukuk dışı bir lig

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti ardından, hakem kararlarını eleştirerek, "Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T23:34+0300

2023-05-21T23:34+0300

2023-05-21T23:34+0300

spor

şenol güneş

lig

hukuk

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Tamamına bakarsak maçta hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoru." dedi.Güneş, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un bu senenin yıldızı olarak lige renk kattığını, hak ettiği dördüncülüğü garantilediğini, bugün de üçüncü olabilmek için kendilerini zorlamak istediğini belirtti.Rakiplerinin motivasyonlarının güzel olduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi:'Yeni yeni takım olmaya başladık'Güneş, "Geriye düştüğünüz son 5 maçı kazandınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, gülerek, "Soracağım oyunculara 'Niye böyle yapıyorsunuz?' diye. Bir daha yapmasınlar." cevabını verdi.Deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:Devre arasında değiştirmeyi düşündüğü futbolcuların ikinci yarıda maça asılmalarının güzel bir şey olduğunu aktaran Güneş, "Bu güzel ama oyunun başından sonuna kadar hep öyle güzel olmalı. Beşiktaş'ın, yeni bir anlayışla, bir oyun felsefesiyle lige renk katarken bugünkü oyunu bile yeterli görmemesi gerekiyor. Sonuçlar ne olursa olsun. Her oyuncu kendini geliştirmeli. İyinin üzerine yeni iyiler koyup takımı büyütmeli. Bir rekabet olacak, hem bu sene için hem gelecek sene için" ifadelerini kullandı.Güneş, "Ligin kaderini etkileyen masabaşı kararı var. Ligden düşecek takım sayısı azaltıldığı için ligin kaderi de etkileniyor. Beşiktaş'ın iki maçı kaldı. İkinci devredeki performansınızı ve bu kararları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu, "Masabaşı kararlara girmek istemiyorum" şeklinde yanıtladı.Futbol oynamayı düşünen takım ve oyuncuların önünü açmak gerektiğini ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:Ligde takımların bazı haftalarda maçları olmamasına değinen Güneş, "Lig planlanırken ligi iyi planlamak lazım." dedi.Güneş, "Maçın hakemine her iki teknik adamın yoğun itirazları vardı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kırmızı kart gördü. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

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şenol güneş, lig, hukuk